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Карантин отступает: на Донбассе возобновляют работу КПВВ

В Государственной пограничной службе рассказали, когда и для каких КПВВ возобновляется пропуск через линию разграничения на Донбассе

сегодня, 12:28
Автор:

Таисия Ерохина
Карантин отступает: на Донбассе возобновляют работу КПВВ

Восстанавливается пропуск в двух КПВВ на Донбассе – в "Станице Луганской" и "Марьинке". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сообщается, что с 10 июня частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Так, в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" ежедневно будет осуществляться пропуск с 11.00 до 14.00. При этом, за полчаса до завершения указанного времени допуск на территорию КПВВ для пересечения будет существенно ограничен – ради безопасности.

Как пояснили в ГПСУ, приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, в случае наличия подтверждающих документов, а также абитуриентам, направляющимся сдавать внешнее независимое оценивание.

Отметим, что пропуск возможен для тех, кто одет в маски или респираторы. В ГПСУ также заверили, что в контрольных пунктах будут обеспечивать социальную дистанцию. А еще граждане, которые переходят с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела, кроме того, их будут спрашивать о контактах с больными COVID-19.

"Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий дома", или обсервации", - говорится в сообщении.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе закрыли с 16 марта.

Ранее "Комментарии" писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что ради возвращения оккупированных Крыма и Донбасса, в Украине готовы к их особому статусу.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Vidnovlyutsya-propusk-u-Stanici-Luganskiy-ta-Marinci/
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