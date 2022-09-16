Какая страна является самым большим другом Украины: примите участие в голосовании

На портале "Комментарии" стартует голосование о том, какая страна больше всего поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Опрос продлится с 16 по 25 сентября. Нам важно именно ваше мнение и ваше ощущение – кто в непростое для украинского народа время стал самым большим другом украинцев. Для того, чтобы принять участие в голосовании – перейдите по ссылке. Всего один клик и ваш голос учтен.

Поддержка Украины

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения большинство цивилизованных стран не осталось в стороне и сразу включилось в работу по помощи Украины. Та же Польша дала убежище наибольшему количеству украинских беженцев. Турция, хотя и воздержалась от присоединения к европейским санкциям против России, однако стала главным поставщиком беспилотников "Байрактар". Великобритания и США стали главными союзниками Украины по вооружению. Эти две страны выделили рекордное количество новейшего вооружения и финансовой помощи. Литва, Латвия и Эстония передали одни из самых больших сумм по сравнению с собственным ВВП.

Это далеко не полный список стран, которые присоединились к помощи Украине. Издание "Комментарии" решило поинтересоваться у украинцев, какая страна, по их мнению, является самым большим другом Украины?

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине с достаточно обнадеживающим визитом побывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По результатам встречи, президент Владимир Зеленский сообщил оптимистичные новости о готовности уже в следующем году вести переговоры о дате вступления Украины в ЕС. Каковы перспективы как евроинтеграции Украины , так и усиление европейских санкций против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.









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