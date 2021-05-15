Как за месяц в Украине подорожали продукты, сигареты и алкоголь: цены

Согласно предоставленным данным, за месяц поднялись цены на хлеб от 20 до 40 копеек, в зависимости от сорта. Увеличилась также стоимость круп. Килограмм гречки подорожал за месяц на 1 гривну, манная крупа — на 20 копеек.



В Украине подорожали продукты - фото: из открытых источников

Что касается мяса, то здесь тоже цены стали значительно выше. Килограмм свинины в марте стоит 117,70 грн, а уже в апреле — 118,33 грн/кг. Птица подорожала примерно на 30 копеек за 1 кг. Стоимость 1 кг говядины также поднялась почти на 2 гривны. На сегодняшний день её средняя цена по Украине составляет 159,13 грн/кг. Куриное филе стало дороже на 1,60 грн за 1 кг.

Табачные изделия также за месяц увеличились в цене. Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали почти на гривну. Средняя их стоимость теперь составляет 46,22 грн за пачку. Сигареты с фильтром медиум класса стали дороже на 1,40 грн. Отныне их цена — 54,28 грн. Пачка сигарет с фильтром премиум класса подорожала на 1 гривну и теперь стоит 61,47 грн. А сигареты без фильтра можно приобрести за 41,48 грн, что больше почти на 1,40 грн, чем было в марте.

Цены на алкоголь также изменились. К примеру, пиво отечественных марок подорожало на 20 копеек. На сегодняшний день его средняя стоимость — 18,35 грн за 0,5л. А вот столовые вина отечественных марок стали дешевле на 1 копейку и теперь стоят 67,74 грн за 0,75 л.

Стоит отметить, что есть и те продукты, что стали дешевле в цене за месяц. Десяток яиц подешевел на 22 копейки. Средняя стоимость теперь составляет 31,80 грн. Подешевели и фрукты с овощами. Так, килограмм картошки стал дешевле на 25 копеек. Средняя стоимость — 11,92 грн. На 8 копеек понизилась цена на 1 кг моркови и почти на 20 копеек на лук.

А больше всего подорожало подсолнечное масло. В марте его цена составляла 52,58 грн за 1 литр, а уже в апреле — 58,05 за 1 литр.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что украинцев предупредили о стремительном подорожании продуктов, а также о том, что в Украине цены на огурцы достигли 5-летнего максимума.

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