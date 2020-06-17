Как на курорте: в сети показали, как отбывает наказание виновница смертельного ДТП Зайцева

В сети показали, как "наказали" одну из виновниц смертельного ДТП на Сумской в Харькове - Алену Зайцеву. Фотографии из колонии опубликовала у себя в Facebook Александра Заграничная, которая занимается проблемами осужденных. Подлинность снимков уже подтвердили и в Покровском исправительном центре.

На фото, которое появилось в сети, Алена Зайцева беззаботно загорает на солнышке во дворе исправительного центра. Сама она одета в купальник, а в руках держит книгу.





Начальница Исправительного центра №79 изданию "Обозреватель" подтвердила - снимки действительно настоящие и на них Зайцева. Инна Мицюк уверяет, что особых привилегий для Зайцевой никто не создавал. Все осужденные ее блока живут в одинаковых условиях, которые, впрочем, несколько отличаются от тех, в которых живут другие заключенные.

"Никаких поблажек для Зайцевой никто не делал. Поймите, она находится в том секторе, где наказание отбывают женщины, совершившие преступление по неосторожности, но приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных. Таких в данном секторе, вместе с Зайцевой, всего шестеро", - объяснила Мицюк.

При этом выходить за пределы своего сектора без особого распоряжение данной категории заключенных запрещено.

"Они все время в своем секторе. У них есть свой маленький прогулочный дворик. Мобильны у них нету. Позвонить кому-то могут лишь по телефону в дежурной части и под присмотром администрации", - рассказала начальница исправительного центра.

В этом же центре отбывают наказание женщины, которых приговорили к ограничению свободы. Как раз они могут передвигаться по территории колонии и даже выезжать в город за покупками.

Напомним, что в октябре 2017 года на перекрестке на улице Сумской столкнулись два автомобиля. Машину, за рулем которой была Зайцева, отбросило на тротуар. Погибло 6 человек. Экспертиза показала, что Зайцева ехала на высокой скорости на красный сигнал светофора.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Сумской области столкнулся рейсовый автобус с микроавтобусом. Погибли люди.

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