Как грипп повлияет на заболеваемость коронавирусом: прогнозы Минздрава

Эпидемия гриппа может усложнить работу медиков, которые борются со вспышкой коронавируса. Вторая волна COVID-19 начнется как раз в разгар сезонной заболеваемости, считает Виктор Ляшко. Из-за этого диагностировать коронавирус будет не так просто. Об этом главный санврач Украины рассказал в эфире радиостанции "Новое время".

Существует опасность, что человек может одновременно заболеть и коронавирусом, и гриппом. Либо же это может быть любая другая респираторная инфекция. Это сочетание как раз и настораживает медиков.

"Мы остерегаемся этой второй волны. Думаем, что будет серьезный рост заболеваемости коронавирусом. В таком случае мы можем иметь дело с сочетанием инфекций. Диагностировать, какой именно возбудитель спровоцировал болезнь будет достаточно тяжело - то ли это грипп, или же аденовирус. Кстати, вирусов, которые вызывают гриппоподобные заболевания существует более двухсот", - говорит Ляшко.

Традиционно рост заболеваемости на грипп и ГРВИ в Украине фиксируют осенью или зимой. Именно на конец осени Всемирная организация здравоохранения и прогнозирует вторую волну коронавируса.

Напомним, что в Украине в течение последней недели фиксируют резкий всплеск новых случаев COVID-19. Накануне был установлен новый антирекорд. Коронавирус выявили сразу у 689 человек. Так много новых пациентов за одни сутки в Украине не было еще ни разу. Почему так произошло объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, о чем "Комментарии" писали ранее.

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