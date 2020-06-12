kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9396.75

ETH/USD

234.85

LTC/USD

44.00

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Как грипп повлияет на заболеваемость коронавирусом: прогнозы Минздрава
commentss НОВОСТИ Все новости

Как грипп повлияет на заболеваемость коронавирусом: прогнозы Минздрава

Вторая волна коронавируса в Украине по времени может совпасть с сезонной эпидемией гриппа, - Ляшко

сегодня, 08:27
Автор:

Виолетта Комаровская
Как грипп повлияет на заболеваемость коронавирусом: прогнозы Минздрава

Эпидемия гриппа может усложнить работу медиков, которые борются со вспышкой коронавируса. Вторая волна COVID-19 начнется как раз в разгар сезонной заболеваемости, считает Виктор Ляшко. Из-за этого диагностировать коронавирус будет не так просто. Об этом главный санврач Украины  рассказал в эфире радиостанции "Новое время".

Существует опасность, что человек может одновременно заболеть и коронавирусом, и гриппом. Либо же это может быть любая другая респираторная инфекция. Это сочетание как раз и настораживает медиков. 

"Мы остерегаемся этой второй волны. Думаем, что будет серьезный рост заболеваемости коронавирусом. В таком случае мы можем иметь дело с сочетанием инфекций. Диагностировать, какой именно возбудитель спровоцировал болезнь будет достаточно тяжело - то ли это грипп, или же аденовирус. Кстати, вирусов, которые вызывают гриппоподобные заболевания существует более двухсот", - говорит Ляшко. 

Традиционно рост заболеваемости на грипп и ГРВИ в Украине фиксируют осенью или зимой. Именно на конец осени Всемирная организация здравоохранения и прогнозирует вторую волну коронавируса. 

Напомним, что в Украине в течение последней недели фиксируют резкий всплеск новых случаев COVID-19. Накануне был установлен новый антирекорд. Коронавирус выявили сразу у 689 человек. Так много новых пациентов за одни сутки в Украине не было еще ни разу. Почему так произошло объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, о чем "Комментарии" писали ранее. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?list=PLVuua2p4R2Lfv8yAlxYuFaDZ3PJcnDNAl&time_continue=4&v=urQPi9P8ASE&feature=emb_logo
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!