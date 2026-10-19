Кабмин на этой неделе утвердит изменения в мобилизационном бронировании: кого проверят в первую очередь

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Недилько Ксения
Кабинет Министров уже на этой неделе планирует полностью завершить разработку и утвердить обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Главная цель будущей реформы — сделать распределение отсрочек максимально справедливым и прекратить практику искусственного избегания мобилизации из-за фиктивного трудоустройства. Однако для предприятий, действительно обеспечивающих жизнедеятельность страны, условия останутся стабильными.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Глава правительства успокоил представителей ведущих отраслей экономики, заверив, что честному бизнесу и стратегическим производствам ничего не угрожает. Предприятия оборонного комплекса, энергетики и критической инфраструктуры продолжат защищать свой персонал по действующим схемам.
По словам премьер-министра, под прицел аудиторов и новых регуляторных ограничений попадут исключительно компании, которые использовали щели в законодательстве как юридическое прикрытие для всего штата.
Ожидается, что финализированный документ будет обнародован сразу же после принятия соответствующего правительственного постановления, после чего начнется ревизия уже выданных статусов "критичности".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Дмитрий Разумков призвал разбронировать Офис Президента и телемарафон вместо коммунальщиков и оружейников.