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Кабмин на этой неделе утвердит изменения в мобилизационном бронировании: кого проверят в первую очередь

"Против злоупотреблений, но без давления на критический бизнес": Корецкий анонсировал финализацию новых правил бронирования

19 октября 2026, 15:04
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Недилько Ксения

Кабинет Министров уже на этой неделе планирует полностью завершить разработку и утвердить обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Главная цель будущей реформы — сделать распределение отсрочек максимально справедливым и прекратить практику искусственного избегания мобилизации из-за фиктивного трудоустройства. Однако для предприятий, действительно обеспечивающих жизнедеятельность страны, условия останутся стабильными.

Кабмин на этой неделе утвердит изменения в мобилизационном бронировании: кого проверят в первую очередь

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На этой неделе будут финализированы изменения в систему бронирования, чтобы сделать ее более справедливой, – официально заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью телеканалу BBC Украина , открыто признавая наличие системных манипуляций в этой сфере. — Они направлены против злоупотреблений, которые, к сожалению, существуют. Мы не скрываем эту проблему и говорим о ней открыто".

Глава правительства успокоил представителей ведущих отраслей экономики, заверив, что честному бизнесу и стратегическим производствам ничего не угрожает. Предприятия оборонного комплекса, энергетики и критической инфраструктуры продолжат защищать свой персонал по действующим схемам.

"Действительно критические для государства предприятия эти изменения не коснутся, — подчеркнул руководитель Кабмина, очерчивая границы будущих правительственных проверок. — Они будут работать по-прежнему".

По словам премьер-министра, под прицел аудиторов и новых регуляторных ограничений попадут исключительно компании, которые использовали щели в законодательстве как юридическое прикрытие для всего штата.

"Просматриваем только те случаи, когда статус критичности используют формально, — резюмировал Корецкий, детализируя меры по очищению системы от коррупционных рисков, — чтобы забронировать людей, не связанных с действительно критической работой".

Ожидается, что финализированный документ будет обнародован сразу же после принятия соответствующего правительственного постановления, после чего начнется ревизия уже выданных статусов "критичности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Дмитрий Разумков призвал разбронировать Офис Президента и телемарафон вместо коммунальщиков и оружейников.



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