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Изменит ли Трамп тактику по Украине после разгрома на выборах: у Зеленского дали неожиданный ответ

Перестановки в Конгрессе могут изменить круг политических партнеров, но не отменят ключевые направления взаимодействия

4 ноября 2026, 15:03
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Кравцев Сергей

Изменение политического баланса в Конгрессе США повлияет на взаимодействие Вашингтона с Киевом, однако Украина намерена сохранять рабочие отношения с американскими властями независимо от того, какая партия будет контролировать законодательную ветвь власти. Среди главных направлений остаются мирный процесс, закупка вооружений и совместное производство ракет для систем Patriot.

Изменит ли Трамп тактику по Украине после разгрома на выборах: у Зеленского дали неожиданный ответ

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Об этом заявил первый замруководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью ТСН, комментируя итоги промежуточных выборов в США. По его словам, результаты голосования меняют политических собеседников, но не освобождают Киев от необходимости поддерживать стабильные отношения с Вашингтоном.

Кислица подчеркнул, что сотрудничество с США включает несколько системных направлений. В частности, Украина заинтересована в продолжении переговоров о мирном урегулировании, приобретении американского оружия и развитии совместного производства. Вопрос выпуска ракет PAC-3 для Patriot, по его словам, остается в повестке дня.

Отдельное внимание украинская сторона уделит формированию новых комитетов Конгресса и назначению их руководителей. Именно от законодательной власти во многом зависят бюджетные решения и распределение финансов, поэтому Киеву важно выстроить контакты с новыми представителями.

Кислица также допустил, что после утраты республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса президент Дональд Трамп может чаще прибегать к исполнительным указам, чтобы продвигать собственные инициативы. При этом он напомнил о существовании президентского вето и других конституционных механизмов сдерживания.

По словам чиновника, американская политическая система опирается на Конституцию, а возможные споры между ветвями власти в конечном итоге должны разрешаться в рамках правового порядка, в том числе при участии Верховного суда.

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