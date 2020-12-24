Из-за смерти Кернеса репутацией немецкой клиники Шарите начал манипулировать Запад

Смерть Геннадия Кернеса не работает на имидж немецкой клиники Шарите, деятельностью которой теперь манипулирует Запад. Об этом заявляет политический обозреватель Михаил Островский. По его словам своего рода "симптомом" является то обстоятельство, что оппозиционный Киеву политик Кернес скончался в той же клинике, где ранее было зафиксировано "вторичное отравление" российского оппозиционера Навального.

"Навальному, в отличие от Кернеса, повезло — его "не залечили", так как оппозиционер еще нужен Западу", — пишет Островский.

По мнению эксперта, после смерти Геннадия Кернеса у украинских властей появилась возможность поставить на вакантный пост "своего" мэра и взять под контроль Харьков.

"Клиника Шарите становится опасным местом, так как Кернес шел на поправку и планировал вернуться в Харьков 30 декабря" — отметил эксперт.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Олег Сенцов высказался по поводу смерти и похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сегодня, в день погребения политика украинский режиссёр подчеркнул, что хотел бы чтобы вместе с Кернесом сегодня похоронили и "совок", но чтобы это случилось, еще много кого нужно похоронить. Но выражение Сенцова о том, что с Геннадием Кернесом в Харькове "хоронят совок", в пользователи соцсетей раскритиковали. Его подписчики обратили внимание, что на погребение Сенцова вряд явится сколько людей, сколько пришло отдать дань памяти мэру Харькова

Кроме того, порталу стало известно, что с 24 декабря все личные аккаунты покойного Геннадия Кернеса объявлены мемориальными. Об этом стало известно из Telegram-канала, принадлежавшего бывшему руководителю Харькова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!