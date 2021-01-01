Итоги 2020 года в социальной сфере: много происшествий

2020 год запомнился многим из нас в первую очередь благодаря пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Произошло еще много громких событий, о которых говорили не только в Украине, но и во всем мире. Подробнее – в обзоре портала "Комментарии".

Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Авиакатастрофа МАУ

8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики".

Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв. Власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и добавил, что украинская сторона еще не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации зависит от обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.

Окончательные результаты расследования Иран опубликовал только в конце декабря 2020 года.

Смерти знаменитостей

26 января в авиакатастрофе погиб известный баскетболист Коби Брайант, ему был 41 год.

31 января в 92 года умерла американская писательница Мери Хиггинс Кларк.

25 февраля 2020 года в Каире 25 февраля умер экс-президент Египта Хосни Мубарак. Он скончался в военном госпитале спустя недель после операции, ему был 91 год.

В марте в возрасте 100 лет умер бывший Генеральный секретарь ООН и премьер-министр Перу Хавьер Перес де Куэльяр.

6 июля в возрасте 91 года скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе.

19 августа на 102 году жизни скончался ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, президент НАН Украины, первый награжденный званием Герой Украины Борис Патон.

18 сентября в 87 лет ушла из жизни старейшая из членов нынешнего состава судей верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

18 сентября также умер известный историк Стивен Коэн, ему был 81 год.

4 октября в возрасте 81 года от осложнений коронавирусной болезни умер основатель известного бренда Kenzo, японско-французский дизайнер Кензо Такада.

14 октября в возрасте 84-х лет скончался профессор, блестящий знаток украинского языка Александр Пономарев.

31 октября в возрасте 90 лет умер известный шотландский актер и лауреат премии "Оскар" Шон Коннери.

6 ноября в 86 лет умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

14 ноября в возрасте 85 лет умер известный на постсоветском пространстве актер Армен Джигарханян.

17 ноября на 85 году жизни умер советский, украинский, русский театральный актер и режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк.

25 ноября в 60 лет умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона.

27 ноября в 46 лет умер – американский интернет-предприниматель, венчурный капиталист, CEO онлайн-магазина одежды, обуви и аксессуаров Zappos.com Тони Шей.

2 декабря после заболевания COVID-19 ушел из жизни бывший президент Французской Республики Валери Жискар д’Эстен, ему было 94 года

9 декабря в возрасте 64 лет умер легендарный итальянский футболист, чемпион мира, обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси.

17 декабря в возрасте 61 года умер городской глава Харькова Геннадий Кернес.

22 декабря скончалась известная британская супермодель Стелла Теннант, ей было 50.

29 декабря на 98 году жизни скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Пандемия COVID -19

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, в Китае официально заявили о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Официально во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о новом заболевании 31 декабря прошлого года. Тогда сообщалось, что в городе Ухань в Китае стало расти количество больных атипичной пневмонией неизвестного происхождения. 7 января 2020 года власти страны заявили, что возбудителем заболевания является новый коронавирус, который получил временное название "2019-nCoV".

Коронавирусы – большое семейство вирусов, способных вызывать различные заболевания – от обычной простуды до более серьезных состояний. Новый коронавирус (nCoV) – это новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. В последующем заболевание, вызываемое этим новым вирусом, получило название "COVID-19".

11 марта 2020 года новые случаи заражения коронавирусом стали фиксировать за пределами Китая. Тогда генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заболевание подпадает под характеристики пандемии. Тогда уже было известно о 118 тыс. случаев заболевания в 114 странах мира. Согласно официальным данным на тот момент коронавирус стал причиной смерти 4291 человека. Уже в средине марта эпицентром заболевания стала

Европа, где насчитывалось более 40% от общего количества больных COVID-19. До конца апреля в регионе уже было зарегистрировано более 63% от общего количества смертей из-за коронавируса.

Карантин

Впервые карантин из-за пандемии коронавруса в Украине был введен с 18 марта. Тогда в стране было зарегистрировано несколько десятков случаев заражения коронавирусом. И до осень в Украине действовали частичные коронавирусные ограничения, которые ужесточались только в некоторых регионах страны.

В течение ноября и декабря коронавирус стал стремительно распространяться в Украине, что стало причиной для беспокойства со стороны властей. На фоне роста заболеваемости власти предпринимают меры в виде карантинных ограничений, которые не всегда нравятся жителям нашей страны. Одним из последних – стал карантин выходного дня. Его суть заключается в том, что на выходных в стране должны работать только продовольственные магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Но представители малого и среднего бизнеса категорически раскритиковали такое решение. Некоторые из них все же работали в выходные, но по итогу многие получили штрафы.

Правительство Украины приняло решение о локдауне – ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что на период усиленного карантина предположительно будет запрещено:

- посещение учебных заведений, кроме детских садов;

— работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос;

— работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, финтес-клубов и салонов красоты;

— культурные, спортивные, рекламные масштабные мероприятия. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины.

Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

Авиакатастрофа под Харьковом

25 сентября потерпел крушение самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек. Самолет, подведомственный Харьковскому Национальному Университету воздушных сил, выполнял учебные полеты. На месте погибло 26 человек, один курсант скончался от ожогов в больнице, еще одному удалось чудом спастись.

28 октября правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом определила причины падения борта. Комиссией были озвучены основные причины падения АН-26, такие, как отсутствие контроля за полетами со стороны руководства учебного заведения и халатность в проведении полетов в вузе.

Кроме этого, были названы недостаточная подготовка членов экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером – известно, что выполнялось 6 полетов подряд, отказ системы управления двигателя и нарушения плановой таблицы полетов. Кроме этого, комиссия сделала вывод, что возникли еще 6 опасных факторов, которые привели к падению Ан-26. Среди них отказ системы ГРТ-24 и системы управления левого двигателя; экипаж не смог выровнять тягу обоих двигателей и выпустил закрылки при посадке борта; произошел несвоевременный перевод самолета на снижение; экипаж создал искусственную несимметричность тяги главной установки.

Захват автобуса с заложниками в Луцке

Максим Кривош, который назвался Максимом Плохим, захватил заложников в луцком рейсовом автобусе 21 июля. Около 12 часов он удерживал 13 человек без еды и воды, угрожая взорвать автобус. Лишь к вечеру заложников удалось освободить. В Министерстве внутренних дел уверены, что спецоперация прошла успешно, так как ни один из пассажиров автобуса не пострадал.

29 декабря Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил срок содержания под стражей Максима Кривоша. Как сообщили в пресс-службе суда, луцкий террорист будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2021 включительно.

Пожары

16 апреля началось возгорание леса в Житомирской области. Пожар продолжался почти две недели, задев зону ЧАЭС.

6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств в Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 га. 13 июля его удалось ликвидировать. В результате пожара погибли пять человек, еще 34 человека были госпитализированы.

30 сентября в Луганской области снова начались пожары и через несколько дней распространились вглубь лесов, достигли домов местных жителей. Все десять очагов пожаров удалось ликвидировать только 8 октября. Выгорели десятки гектаров леса, были человеческие жертвы.

Обмен пленными

16 апреля, состоялся обмен пленными – Украина вернула 20 граждан, которые находились тюрьмах на оккупированных территориях. Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что для него тогда был особенно радостный день, потому что домой вернутся из российского плена граждане нашей страны, независимо, от их статуса и профессии.

Наводнения в западной Украине

В конце июня Запад Украины охватило масштабное наводнение из-за того, что в регионе выпало слишком много осадков. По состоянию на утро 27 июня в западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах было подтоплено более трех тысяч домов, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения. Разрушению подверглись автомагистрали, мосты и прочие объекты инфраструктуры. Служба безопасности Украины начала расследовать причины разрушительных наводнений на западе Украине по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. В рамках дела исследуют, как могла повлиять деятельность и бездеятельность должностных лиц на причины катастрофических паводков. Сообщается, что спецслужба зафиксировала массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.

Затонувший танкер в Одессе

22 ноября 2019 года в Одессе потерпел крушение танкер "Delfi". 18 июля 2020 года его начали поднимать, но не смогли поднять танкер с первого раза. Во время работ по поднятию танкера произошло ЧП – из него вылилось топливо. По словам замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова, специалисты сообщили о пятне, площадь которого составляет 7,5 тысячи "квадратов". 11 сентября анкер Delfi доставили в акваторию морского порта "Черноморск".

Изнасилование в Кагарлыке

В Кагарлыке Киевской области задержали двух полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании. В местную больницу в Кагарлыке пришла девушка, которая заявила о том, что ее изнасиловали. Ей чуть больше 25 лет. При этом она созналась, изнасиловали ее именно сотрудники полиции. Ранее ее якобы вызвали в отделение по делу о краже имущества. Служба внутренней безопасности провела проверку и двух полицейских, в итоге, задержали. По предварительной версии, доказательства их причастности к преступлению имеются. С правоохранительных органов подозреваемых тут же уволили.

3 июля стало известно, что оперуполномоченному Кагарлицкого отделения национальной полиции, который по указанию своего начальства держал руки потерпевшей, был установлен круглосуточный домашний арест. Во время пыток непосредственный руководитель полицейского надевал на жертву противогаз и зажимал трубку, не давая возможности воздуху поступать в организм. Второй участник относится к другому случаю, который имел место в Кагарлыке в январе 2020 года. Ему приняли меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!