Имущество на родственниках и миллионы жены: ЦПК обнародовал скандальное досье на нового и. о. генпрокурора Ковальского

Назначение бывшего руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского на должность и. Генеральный прокурор Украины вызвал острую реакцию в среде профильных общественных экспертов. Активисты напомнили, что именно Хмельнитчина недавно оказалась в эпицентре громкого скандала с массовым оформлением прокурорами фиктивных инвалидностей, из-за чего общество ожидало увидеть во главе ведомства человека с хрустальной репутацией.

Антон Ковальский и Руслан Кравченко. Фото: ЦПК

Однако анализ финансовой отчетности новоназначенного должностного лица, проведенный аналитиками Центра противодействия коррупции (ЦПК), выявил стандартные для украинских реалий имущественные аномалии.

"По классике жанра, большинство имущества записано на родственников, а жена успешная бизнесвумен, — констатируют в расследовании представители ЦПК, приводя конкретные примеры из биографии прокурора. Исследователи отмечают: — С 2011 и до 2022 года чиновник ездил на автомобиле, зарегистрированном на родного брата. С 2018 года его семья поселилась в винницкой квартире площадью 79 квадратных метров, юридически принадлежащей матери. То есть фактически она покупалась именно для нужд семьи прокурора, хотя официальные заработки матери, работавшей в психоневрологической больнице, за несколько лет совокупно составили чуть больше 245 тысяч гривен. Сбережений у нее не было, потому неясно, как с такими доходами можно было приобрести это жилье".

Отдельный блок вопросов у антикоррупционных мониторов возник к бизнес-деятельности супруги Антона Ковальского, Оксаны, которая якобы является уроженкой Российской Федерации. Кроме разногласий в задекларированной стоимости ее кроссовера Nissan Qashqai, экспертов удивил ее чрезвычайный предпринимательский характер на старте коммерческой карьеры.

"В марте 2023 года жена Ковальского стала ФЛП и за неполный первый год получила доход в 5,2 миллиона гривен, — отмечают в Центре противодействия коррупции, анализируя финансовые отчеты семьи. Общественные деятели выражают серьезный скепсис относительно реальности этих цифр: — Если верить документам, то продажа спортивного питания приносила ей более полумиллиона гривен ежемесячно. Учитывая специфику рынка, возникают обоснованные сомнения относительно столь высокого стартового взлета".

В связи с этим правозащитники отмечают необходимость коренной реформы системы назначения топ-чиновников правосудия. В ЦПК подчеркивают, что без внедрения открытых независимых конкурсов на должность Генерального прокурора, а также возвращения конкурсных процедур для областных прокуроров, ранее отмененных экс-генпрокурором Русланом Кравченко, обычная пересадка должностных лиц из кресла в кресло не принесет реальных результатов для очистки системы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Президент назначил и.о. генерального прокурора Антона Ковальского.