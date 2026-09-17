Имущество на родственниках и миллионы жены: ЦПК обнародовал скандальное досье на нового и. о. генпрокурора Ковальского

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Назначение бывшего руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского на должность и. Генеральный прокурор Украины вызвал острую реакцию в среде профильных общественных экспертов. Активисты напомнили, что именно Хмельнитчина недавно оказалась в эпицентре громкого скандала с массовым оформлением прокурорами фиктивных инвалидностей, из-за чего общество ожидало увидеть во главе ведомства человека с хрустальной репутацией.
Антон Ковальский и Руслан Кравченко. Фото: ЦПК
Однако анализ финансовой отчетности новоназначенного должностного лица, проведенный аналитиками Центра противодействия коррупции (ЦПК), выявил стандартные для украинских реалий имущественные аномалии.
Отдельный блок вопросов у антикоррупционных мониторов возник к бизнес-деятельности супруги Антона Ковальского, Оксаны, которая якобы является уроженкой Российской Федерации. Кроме разногласий в задекларированной стоимости ее кроссовера Nissan Qashqai, экспертов удивил ее чрезвычайный предпринимательский характер на старте коммерческой карьеры.
В связи с этим правозащитники отмечают необходимость коренной реформы системы назначения топ-чиновников правосудия. В ЦПК подчеркивают, что без внедрения открытых независимых конкурсов на должность Генерального прокурора, а также возвращения конкурсных процедур для областных прокуроров, ранее отмененных экс-генпрокурором Русланом Кравченко, обычная пересадка должностных лиц из кресла в кресло не принесет реальных результатов для очистки системы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Президент назначил и.о. генерального прокурора Антона Ковальского.