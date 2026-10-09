Имение под Киевом, бизнес в «ДНР»: журналисты шокировали расследованием про одного из топов Нацполиции

Советник главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, по данным расследования BIHUS Info, регулярно бывает в большом имении в Лесниках под Киевом. Там проживают его бывшая жена и дети, однако официально недвижимость оформлена на мать женщины – Татьяну Мирошниченко.

Нацполиция. Фото: из открытых источников

Как утверждают журналисты, Нидзельский ранее не декларировал собственное жилье, зарегистрированное на себя, а в последнее время, по имеющимся данным, арендует квартиру площадью около 35 квадратных метров. В то же время, его регулярные приезды в имение вызвали вопрос о фактическом пользовании недвижимостью.

Сама Мирошниченко объяснила журналистам, что дом построили за давние сбережения, полученные от семейного бизнеса. По ее словам, сейчас этот бизнес не приносит доходы, поскольку остался на оккупированной территории Донецкой области.

Отдельное внимание расследователи обратили на сведения из официальных реестров. Согласно приведенным в материале данным, у Мирошниченко есть российский паспорт, а в 2022 году зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель на территории так называемой "ДНР". Также журналисты сообщают о регулярных денежных переводах ей от знакомой и местной предприниматели Нины Кириленко.

Нидзельский заявил, что не имеет отношения к строительству поместья и не проживает в нем. В то же время, он подтвердил, что регулярно посещает дом, объяснив это необходимостью видеться с детьми.

Опубликованные журналистами сведения поднимают вопрос о происхождении средств на недвижимость, ее фактическом использовании и финансовых связях родственников чиновника. Однако сами приведенные обстоятельства не доказывают нарушений со стороны Нидзельского. Для окончательных выводов требуется проверка документов и разъяснение всех сторон.

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