Громкие презентации без отчетов о результатах: Федоров должен объяснить, что произошло с его масштабными инициативами - Магда

Экс-министр обороны Михаилу Федорову должен отчитаться о результатах масштабных государственных инициатив, которые он презентовал в последние годы, но так и не стартовали. Среди них реформа ТЦК, создание центров компетенций для военных, украинский аналог DOGE, государственный дашборд, "командировочные" и другие. Об этом написал политолог Евгений Магда, комментируя последние публичные заявления Федорова.

Михаил Федоров

"Экс-министр, находясь в разных статусах в течение широкомасштабного вторжения РФ, анонсировал всевозможные государственные инициативы, которые так и не пошли дальше ярких презентаций", – пишет Магда.

В частности, эксперт напомнил, что в январе 2026 года Федоров обещал комплексный аудит и реформу ТЦК. В марте Минобороны сообщило о планах создания центров компетенций Middle Strike, Deep Strike и артиллерии. По словам Магды, судьба этих инициатив остается непонятной. Провалилась, по мнению эксперта, и программа Федорова по оценке эффективности правительства.

"Еще в июле 2025-го Михаил Альбертович объявил о создании украинского аналога DOGE – американского Департамента эффективности правительства, инициированного Илоном Маском. Американский проект провалился, а украинский даже не начался. Зато само обещание позволило Федорову публично размышлять об эффективности государства", – отметил Магда.

Также эксперт упомянул государственный дашборд, который должен был показывать украинцам ключевые показатели жизни страны – от бюджета до медицины.

"Было бы интересно увидеть на таком дашборде и выполнение обещаний самого Федорова", — иронизирует политолог.

Отдельно Магда напомнил о "командировке", которое должно было заработать еще 1 сентября 2022 года и позволить предпринимателям выезжать за границу через "Дию" с залогом 200 тысяч гривен. Сервис так и не заработал.

"Хотя у этих историй разные даты и разные задачи, однако один автор и похожая судьба: они провалились, так и не сдвинувшись с места. Поэтому прежде чем продавать украинцам собственное светлое политическое будущее, Федорову было бы неплохо ответить за невыполненные обещания прошлого", — подытожил Евгений Магда.