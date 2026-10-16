Громкие презентации без отчетов о результатах: Федоров должен объяснить, что произошло с его масштабными инициативами - Магда

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Недилько Ксения
Экс-министр обороны Михаилу Федорову должен отчитаться о результатах масштабных государственных инициатив, которые он презентовал в последние годы, но так и не стартовали. Среди них реформа ТЦК, создание центров компетенций для военных, украинский аналог DOGE, государственный дашборд, "командировочные" и другие. Об этом написал политолог Евгений Магда, комментируя последние публичные заявления Федорова.
Михаил Федоров
В частности, эксперт напомнил, что в январе 2026 года Федоров обещал комплексный аудит и реформу ТЦК. В марте Минобороны сообщило о планах создания центров компетенций Middle Strike, Deep Strike и артиллерии. По словам Магды, судьба этих инициатив остается непонятной. Провалилась, по мнению эксперта, и программа Федорова по оценке эффективности правительства.
Также эксперт упомянул государственный дашборд, который должен был показывать украинцам ключевые показатели жизни страны – от бюджета до медицины.
Отдельно Магда напомнил о "командировке", которое должно было заработать еще 1 сентября 2022 года и позволить предпринимателям выезжать за границу через "Дию" с залогом 200 тысяч гривен. Сервис так и не заработал.