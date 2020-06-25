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Гражданка Испании поблагодарила Виктора Медведчука и всех причастных к ее освобождению за помощь

Женщина была задержана в начале июня в Донецке за то, что сняла с балкона флаг, повешенный там в ее отсутствие

сегодня, 18:59
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Гражданка Испании поблагодарила Виктора Медведчука и всех причастных к ее освобождению за помощь

Евгения Йепес Винуэза (Евгения Лукиенко), супруга гражданина Испании, которая была освобождена утром 21 июня 2020 года, рассказала о своем задержании и поблагодарила тех, кто занимался ее освобождением. Об этом пишет испанское издание El Pais. 

Женщина была задержана 3 июня в Донецке за то, что сняла с балкона флаг, повешенный там в ее отсутствие. Ночью 3 июня 2020 года в квартиру Евгении Йепес Винуэза  вломилась группа из восьми сотрудников "Министерства безопасности ДНР", женщина была задержана, против нее возбудили уголовное дело за оскорбление государства ДНР. 

"В камере было только ведро и пара бутылок воды. Было запрещено лежать в постели с шести утра до десяти вечера, можно было только сидеть. Мне сказали, что я арестована на 30 дней и могу провести годы в ожидании суда", ‒ рассказала Евгения.

Это задержание получило широкий общественный и информационный резонанс. Родные и друзья Евгении Йепес Винуэза обращались за помощью к тем людям и в те организации, которые могли повлиять на судьбу женщины. 

Уже 20 июня состоялся суд, обвинение было пересмотрено, после чего Евгению Йепес Винуэза вывезли к линии соприкосновения и отпустили. 

"Я уверена, что на мое освобождение повлияло то, что мой муж испанец", ‒ сказала женщина и добавила, что очень благодарна народному депутату Виктору Медведчуку, а также международным организациям (Красный Крест, посольство Испании в Киеве, ОБСЕ, представителям ООН), "которые забили тревогу, благодаря чему я на свободе". 

"Власти ДНР официально не комментировали мое дело", ‒ резюмировала Евгения Йепес Винуэза. 

Напомним, Виктор Медведчук занимается освобождением удерживаемых лиц с декабря 2014 года и за это время организовал освобождение 490 человек. 



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Источник: https://elpais.com/internacional/2020-06-22/desaparece-la-mujer-de-un-espanol-en-el-este-de-ucrania-por-resistirse-a-colgar-la-bandera-rusa.html
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