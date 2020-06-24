Границы стран ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после первого июля

В новой программе Евросоюза, которую планируют представить в ближайшее время, будут прописаны четкие критерии допуска туристов в страны Шенгенской зоны. И Украина под эти нормы не попадает. Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным источника, главным критерием допуска жителей той или иной страны в ЕС будет число заболевших коронавирусом за последние 14 дней. На данный момент основные споры ведутся насчет максимального числа зараженных на 100 тысяч человек. Варианта два: 16 (как средний показатель заражений в день в странах Евросоюза) или 20 (что разрешит пускать больше иностранцев). Проект планируют утвердить в ближайшие дни. На данный момент действует запрет до 1 июля на несущественные поездки (туризм) для иностранцев.

Что касается статистики коронавируса в Украине за последние дни, то в среднем получается более 25 новых случаев на 100 тысяч населения. При подобных раскладах украинцам об отпуске в Европе остается только мечтать.

Как ранее писали "Комментарии", в среду, 24 июня, в Украине зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавирусом - 940 случаев.

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