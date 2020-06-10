Граница закрыта: "ДНР" и "ЛНР" не открыли блокпосты вместе с Украиной

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Антон Корнилов
В среду, 10 июня, Украина запустила работу двух КПВВ с
оккупированными территориями на Марьинке в Донецкой области и Станице Луганской
в Луганской области. Однако боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" не ответили
взаимностью и оставили блокпосты с Украиной закрытыми. Об этом сообщили в
издании "Страна".
Украина планировала открыть блокпосты с 10 июня на три часа
в день — с 11:00 до 14:00. Но представители непризнанных "республик" отказались
открывать КПВВ еще во вторник, 9 июня. В "ДНР" и "ЛНР" сослались на карантин
из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и назвали одностороннее решение Украины "провокацией".
Местные жители рассказали в Telegram-каналах о невозможности выехать
за пределы так называемых "республик". По их информации, под КПВВ Марьинка
сутра была большая очередь — "до моста". При этом была только одна очередь, без
льготной, а "пеших" желающих пересечь границу "почти весь павильон".
"ОБСЕ была и ничего не узнала от вояк. Говорят нет приказа.
Одного чела пропустили с разрешением от штаба, вроде литовец. Некоторые собираютя
стоять до упора (я так понимаю до 20:00). Ночевать вроде желающих нет", —
написал один из пользователей.
По информации издания, со стороны Украины в направлении "ДНР"
и "ЛНР" тоже были очереди уже к 8:30: 45 человек на Станице Луганской и 55
транспортных средств и около 90 человек на Марьинке. Среди них дети и старики. "Страна"
пишет, что никто сегодня не смог пересечь границу.
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