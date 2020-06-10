Граница закрыта: "ДНР" и "ЛНР" не открыли блокпосты вместе с Украиной

В среду, 10 июня, Украина запустила работу двух КПВВ с оккупированными территориями на Марьинке в Донецкой области и Станице Луганской в Луганской области. Однако боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" не ответили взаимностью и оставили блокпосты с Украиной закрытыми. Об этом сообщили в издании "Страна".

Украина планировала открыть блокпосты с 10 июня на три часа в день — с 11:00 до 14:00. Но представители непризнанных "республик" отказались открывать КПВВ еще во вторник, 9 июня. В "ДНР" и "ЛНР" сослались на карантин из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и назвали одностороннее решение Украины "провокацией".

Местные жители рассказали в Telegram-каналах о невозможности выехать за пределы так называемых "республик". По их информации, под КПВВ Марьинка сутра была большая очередь — "до моста". При этом была только одна очередь, без льготной, а "пеших" желающих пересечь границу "почти весь павильон".

"ОБСЕ была и ничего не узнала от вояк. Говорят нет приказа. Одного чела пропустили с разрешением от штаба, вроде литовец. Некоторые собираютя стоять до упора (я так понимаю до 20:00). Ночевать вроде желающих нет", — написал один из пользователей.

По информации издания, со стороны Украины в направлении "ДНР" и "ЛНР" тоже были очереди уже к 8:30: 45 человек на Станице Луганской и 55 транспортных средств и около 90 человек на Марьинке. Среди них дети и старики. "Страна" пишет, что никто сегодня не смог пересечь границу.

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