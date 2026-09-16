"Готов хоть завтра": Зеленский сделал категорическое заявление проведения выборов в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, однако война, законодательные ограничения и риски безопасности пока не позволяют организовать полноценное голосование. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.

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По словам Зеленского, вопрос не в его личной готовности к выборам, а в том, как обеспечить законность и безопасность процесса в условиях боевых действий.

"Я готов провести их хоть завтра, но если будет продолжаться война, вы не можете это сделать ни в соответствии с Конституцией, ни в избирательном законодательстве, ни в ситуации безопасности в первую очередь", — заявил президент.

Одной из главных проблем Зеленский назвал участие в голосовании миллионов украинцев за границей. По его словам, сейчас за пределами страны находятся около девяти миллионов граждан, в то время как традиционно за границей голосовали около полумиллиона. Отдельным вызовом остается организация волеизъявления на временно оккупированных территориях.

"А что делать с людьми, живущими на временно оккупированных территориях? Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать, и кто там будет контролировать процесс голосования? Там присутствуют российские солдаты", — подчеркнул Зеленский.

Президент также указал на постоянную угрозу российских атак. По его мнению, организовать общенациональные выборы сложно в условиях, когда даже учебный процесс во многих регионах зависит от ситуации.

В то же время, Зеленский критически оценил призывы провести голосование уже во время войны. По его мнению, часть настаивающих на выборах стремится вернуться к активной политической борьбе. Сам президент считает, что сейчас у государства есть другие первоочередные задачи.

"Во время войны мир цель номер один. А политика даже не является вторым номером. Даже для политиков она на десятом месте. А для людей — на сотой позиции", — заявил глава государства.

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