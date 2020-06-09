Горячий прогноз: жара в Украине усиливается

Жара в Украине с каждым днем усиливается все больше. Уже сегодня, 9 июня, воздух накалится, а столбики термометров поднимутся выше чем на 30 градусов. Такие прогнозы дают синоптики Укргидрометцентра.

Самыми раскаленными областями сегодня будут Днепропетровская, Харьковская и Донецкая. В этих регионах солнце прогреет воздух до +33. Долгожданная прохлада придет лишь к вечеру. А ночью столбики термометров и вовсе могут упасть до 16 градусов.

Также жара накроет все центральные, северные и южные регионы. Температура днем будет колебаться в пределах 30-32 градусов. Более щадящим солнце будет на Одещине. Там днем термометры покажут максимум +28. Ночью температура опустится до 14-16 градусов.

А вот жителям Запада Украины не стоит забывать дома зонтики. Днем здесь буде так же жарко, как и по всей территории Украины. Синоптики обещают до 27 градусов. Но в любой момент небо может затянуть грозовыми тучами.

Самой прохладной, если так конечно можно сказать об июньской жаре, погода в Украине во вторник будет во Львовской области. Максимум, на который могут рассчитывать жители этой области - это +25. А вот ночью будет достаточно прохладной. Температура может упасть сразу до 13 градусов. Также высока вероятность грозы.





В течение ближайших дней ожидать прохлады в Украине не стоит. Рабочая неделя может быть достаточно горячей. Во всех отношениях.

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