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Годовщина безвиза: сколько поездок совершили украинцы в страны ЕС

Госпогранслужба подвела итоги трехлетия безвиза с Евросоюзом

сегодня, 10:04
Автор:

Сергей Медведев
Годовщина безвиза: сколько поездок совершили украинцы в страны ЕС

Украинцы уже три года используют безвизовый режим со странами Евросоюза. За это время граждане совершили около 49 млн поездок. Для перемещений использовались как биометрические паспорта, так и паспорта "старого" образца. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

 "Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегии и Швейцарию, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что с введением безвиза процесс пересечения границы стал для украинцев более простым и удобным.

 "Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше - граница со Словакией", - приводит пресс-служба ГПСУ данные статистики. Так, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году оно составило - 18,65 млн, а в передкарантинный период этого года темпы роста количества поездок продолжались: в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 года - 2,3 млн.

Чаще всего украинцы путешествовали с помощью авиаперелетов. Наименее популярным оказался морской транспорт.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мировая пандемия коронавируса Covid-19 не должна отразиться на безвизовом соглашении между Украиной и Европейским Союзом.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Tri-roki-bezvizu-Ukrainci-zdiysnili-mayzhe-49-milyoniv-poizdok-v-kraini-S/
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