Глава ФГВ Рекрут может вызвать внимание следственной комиссии Верховной Рады – СМИ

Язык
BTC/USD
9366.10
ETH/USD
229.25
LTC/USD
43.41
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Комментарии
Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут может оказаться под вниманием следственной комиссии Верховной Рады, передают "Вести. Юа".
Сообщается, что 17 июня комитет Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике одобрил постановление о докладе главы НБУ относительно деятельности Национального банка в парламенте. Об этом "НВ Бизнес" сообщил председатель профильного комитета Даниил Гетманцев.
В одном из пунктов постановления Верховной Рады, кроме прочих, говорится о необходимости создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.
Так, с 18 июля 2019 года директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначена Светлана Рекрут. В ФГВ она работает именно с 2014 года, начала периода проверки, который заложен в постановлении ВР. И именно она последние 5 лет занималась вопросом выведения неплатежеспособных банков с рынка.
В материале сообщается, что Рекрут всячески открещивается от якобы безрезультатно проделанной ею же самой лично и ее ведомством работе и во всех грехах обвиняет бизнесы и лично их владельцев, которые брали кредиты в банках. При этом в 2017-2019 годах именно Рекрут возглавляла направление по управлению активами и реализацией имущества неплатежеспособных банков, а также занималась выведением неплатежеспособных банков с рынка.
Однако в эти годы, как показывает расследование журналистов "Страна.Юа", у Рекрут были другие заботы. Например, регулярным источником дохода у руководительницы Фонда гарантирования вкладов, по данным СМИ, в 2016-2018 были операции с недвижимостью по непрозрачным схемам: дорого продать, дешево задекларировать.
По такой же схеме, сообщает автор, были проведены операции на аукционах, в которых выигрывал и получал за бесценок товары ее муж, или же автомобили, которые не были задекларированы в декларации госчиновницы.
Автор пишет, что вероятно по таким "схемам" нынешняя руководительница ФГВ действовала все то время, как занималась активами и реализацией имущества неплатежеспособных банков. Это якобы сейчас демонстрирует состояние Фонда.
Как пишет "НВ Бизнес", в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) последний обвинил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в низком уровне возврата активов, что фактически привело к банкротству ФГВ.
"Большой объем выплат после ликвидации около 100 банков с 2014 года и низкий уровень возврата активов привели к банкротству ФГВ", - говорится в статье издания.
За период работы в Фонде у Светланы Рекрут были все шансы показать результативность, а не довести ФГВ к фактическому банкротству, резюмирует автор.
"Но, наверное, что-то пошло не так. И сейчас основной инструмент оправдывания за некачественную работу – спихивания вины на других и активная пиар-компания в СМИ, где Рекрут дает одно за одним интервью с надеждой оправдаться", - говорится в материале.
Напоследок сообщается, что Временная следственная комиссия по вопросам расследования деятельности руководства ФГВФЛ уже совсем скоро покажет, кто чем занимался в 2014-2019 годах.
Ранее "Комментарии" рассказали о "черной дыре" Госрезерва Украины: мутные схемы, прожорливые "мыши" и пути решение проблемы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости