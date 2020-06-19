Глава ФГВ Рекрут может вызвать внимание следственной комиссии Верховной Рады – СМИ

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут может оказаться под вниманием следственной комиссии Верховной Рады, передают "Вести. Юа".

Сообщается, что 17 июня комитет Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике одобрил постановление о докладе главы НБУ относительно деятельности Национального банка в парламенте. Об этом "НВ Бизнес" сообщил председатель профильного комитета Даниил Гетманцев.

В одном из пунктов постановления Верховной Рады, кроме прочих, говорится о необходимости создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

Так, с 18 июля 2019 года директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначена Светлана Рекрут. В ФГВ она работает именно с 2014 года, начала периода проверки, который заложен в постановлении ВР. И именно она последние 5 лет занималась вопросом выведения неплатежеспособных банков с рынка.

В материале сообщается, что Рекрут всячески открещивается от якобы безрезультатно проделанной ею же самой лично и ее ведомством работе и во всех грехах обвиняет бизнесы и лично их владельцев, которые брали кредиты в банках. При этом в 2017-2019 годах именно Рекрут возглавляла направление по управлению активами и реализацией имущества неплатежеспособных банков, а также занималась выведением неплатежеспособных банков с рынка.

Однако в эти годы, как показывает расследование журналистов "Страна.Юа", у Рекрут были другие заботы. Например, регулярным источником дохода у руководительницы Фонда гарантирования вкладов, по данным СМИ, в 2016-2018 были операции с недвижимостью по непрозрачным схемам: дорого продать, дешево задекларировать.

По такой же схеме, сообщает автор, были проведены операции на аукционах, в которых выигрывал и получал за бесценок товары ее муж, или же автомобили, которые не были задекларированы в декларации госчиновницы.

Автор пишет, что вероятно по таким "схемам" нынешняя руководительница ФГВ действовала все то время, как занималась активами и реализацией имущества неплатежеспособных банков. Это якобы сейчас демонстрирует состояние Фонда.

Как пишет "НВ Бизнес", в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) последний обвинил Фонд гарантирования вкладов физических лиц в низком уровне возврата активов, что фактически привело к банкротству ФГВ.

"Большой объем выплат после ликвидации около 100 банков с 2014 года и низкий уровень возврата активов привели к банкротству ФГВ", - говорится в статье издания.

За период работы в Фонде у Светланы Рекрут были все шансы показать результативность, а не довести ФГВ к фактическому банкротству, резюмирует автор.

"Но, наверное, что-то пошло не так. И сейчас основной инструмент оправдывания за некачественную работу – спихивания вины на других и активная пиар-компания в СМИ, где Рекрут дает одно за одним интервью с надеждой оправдаться", - говорится в материале.

Напоследок сообщается, что Временная следственная комиссия по вопросам расследования деятельности руководства ФГВФЛ уже совсем скоро покажет, кто чем занимался в 2014-2019 годах.

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