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Гибкое расписание и уроки по 35 минут: министр образования анонсировал новые правила для уставших школьников

«Для лучшей концентрации»: глава Минобразования рассказал об адаптации школьных уроков к реальному состоянию детей

22 сентября 2026, 17:19
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Недилько Ксения

Украинская школьная система переходит на более гибкий и человекоцентрический формат обучения, ориентируясь на психоэмоциональное состояние и физические ресурсы детей в условиях ежедневных стрессов. Изменения призваны снизить общую нагрузку на подрастающее поколение и повысить эффективность усвоения учебного материала без ущерба здоровью.

Гибкое расписание и уроки по 35 минут: министр образования анонсировал новые правила для уставших школьников

Иллюстративное фото

Министр образования Андрей Бутенко детализировал новые полномочия, которые теперь получают педагогические коллективы образовательных учреждений.

"Школьные уроки смогут сокращать до 35 минут, если учителя видят, что дети откровенно устали, — сообщил чиновник, акцентируя внимание на необходимости сохранения ментального здоровья учащихся. Рассказывая о расширении академической свободы для преподавателей, глава министерства добавил: — Также педагогам официально разрешили оперативно менять предметы местами в расписании. Это необходимо для того, чтобы сложные темы изучались при лучшей концентрации учащихся".

Введение таких инноваций позволит учителям самостоятельно анализировать атмосферу в классе и действовать по обстоятельствам. Если, например, математика или физика стоят последними в расписании, когда дети уже истощены, у педагога будет законное право перенести изучение тяжелой темы на начало дня, заменив ее более легким, творческим предметом.

Ожидается, что новые правила помогут адаптировать образовательный процесс в школах, обеспечивая индивидуальный подход к каждому классу в зависимости от интенсивности воздушных тревог, продолжительности блекаутов или усталости школьников во время учебного года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Гордон заявил о невозможности стационарного обучения в школах во время затяжных тревог.



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