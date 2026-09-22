Гибкое расписание и уроки по 35 минут: министр образования анонсировал новые правила для уставших школьников

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Недилько Ксения
Украинская школьная система переходит на более гибкий и человекоцентрический формат обучения, ориентируясь на психоэмоциональное состояние и физические ресурсы детей в условиях ежедневных стрессов. Изменения призваны снизить общую нагрузку на подрастающее поколение и повысить эффективность усвоения учебного материала без ущерба здоровью.
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Министр образования Андрей Бутенко детализировал новые полномочия, которые теперь получают педагогические коллективы образовательных учреждений.
Введение таких инноваций позволит учителям самостоятельно анализировать атмосферу в классе и действовать по обстоятельствам. Если, например, математика или физика стоят последними в расписании, когда дети уже истощены, у педагога будет законное право перенести изучение тяжелой темы на начало дня, заменив ее более легким, творческим предметом.
Ожидается, что новые правила помогут адаптировать образовательный процесс в школах, обеспечивая индивидуальный подход к каждому классу в зависимости от интенсивности воздушных тревог, продолжительности блекаутов или усталости школьников во время учебного года.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Гордон заявил о невозможности стационарного обучения в школах во время затяжных тревог.