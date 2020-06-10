ФОТОФАКТ: жительница Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря необычной коллекции

Национальный реестр рекордов Украины внес в мировую Книгу рекордов Гиннеса еще одно достижение – рекордную коллекцию украинки из Днепра. Об этом нас своей странице в Facebook сообщила руководитель Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Так, достижение украинки дополнило раздел величайших мировых коллекций Книги рекордов Гиннеса. Как рассказала Ветрова, коллекционер с Днепра Надежда Комарова собрала крупнейшую в мире коллекцию предметов в виде божьих коровок. "Богатство" Комаровой насчитывает почти 12 тыс. предметов, а точнее -11680 экземпляров.

В Нацреестре рекордов Украины сообщили, что Надежда Комарова стала 52 украинкой, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, что официальное вручение диплома днепрянке за мировой рекорд запланировано на 11 июня.

Напомним, Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала старейшего в мире геймера. Такое звание получила 90-летняя японка, став старейшим в мире игровым блогером.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что колумбиец во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький в мире человек.Так, самому маленькому человеку в мире Эдварду Ниньо Эрнандесу из Колумбии исполнилось 34 года. Опубликованы его фото.

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