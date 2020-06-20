ФОТОФАКТ: Жители Киева увидели необычное явление в небе

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Татьяна Веремеева
В небе над Киевом вчера появилось необычное облако в виде
гриба или воронки. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
уверяют, что в этом явлении нет ничего плохого.
ГСЧС отмечают, что жители столицы стали свидетелями
такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня" и
встречается оно довольно редко. Образовываются такие облака на гребнях
подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При
этом облако не движется, каким бы сильным не был ветер, а впоследствии
трансформируется в обычные воздушные массы.
Раньше такие облака уже видели в Киевской, Тернопольской
и Винницкой областях.
Напомним, в Украине с начала лета утонули на водоемах более 100 человек. Как сообщили в ГСЧС, с начала июня утонули на водоемах страны 111 человек. Спасатели в очередной раз призвали соблюдать правила безопасного досуга возле воды. Среди главных названы такие: правильный выбор места для купания, строгое соблюдение правил безопасности во время плавания, постоянный контроль за детьми со стороны взрослых и категорическое "нет" алкогольным напиткам. Ведь в состоянии опьянения, отметили в ГСЧС, люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.
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