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ФОТОФАКТ: Жители Киева увидели необычное явление в небе

Необычное облако в небе над Киевом вызвало много вопросов

сегодня, 06:00
Автор:

Татьяна Веремеева
ФОТОФАКТ: Жители Киева увидели необычное явление в небе

В небе над Киевом вчера появилось необычное облако в виде гриба или воронки. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уверяют, что в этом явлении нет ничего плохого.

ГСЧС отмечают, что жители столицы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня" и встречается оно довольно редко. Образовываются такие облака на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным не был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Раньше такие облака уже видели в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Напомним, в Украине с начала лета утонули на водоемах более 100 человек. Как сообщили в ГСЧС, с начала июня утонули на водоемах страны 111 человек. Спасатели в очередной раз призвали соблюдать правила безопасного досуга возле воды. Среди главных названы такие: правильный выбор места для купания, строгое соблюдение правил безопасности во время плавания, постоянный контроль за детьми со стороны взрослых и категорическое "нет" алкогольным напиткам. Ведь в состоянии опьянения, отметили в ГСЧС, люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.


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