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ФОТОФАКТ: в Сети показали «залысины» Карпат с высоты птичьего полета

Дроны засняли «лысые участки» украинских Карпат, опубликованы фото

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
ФОТОФАКТ: в Сети показали «залысины» Карпат с высоты птичьего полета

Фото: facebook.com/DronariumUkraine/

Украинские Карпаты на глазах редеют из-за массовых вырубок. Об этом свидетельствуют кадры "залысин", снятые дроном. Ужасающие фотографии опубликованы на странице проекта Dronarium Украина в Facebook.

"Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров!", - говорится в сообщении.

В подтверждение вышесказанному опубликованы фотографии "лысых Карпаты", сделанные пилотами проекта в ходе инспекции с воздуха.

Отметим, что публикация приурочена ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня. В сообщении говорится, что речь не только о засухе и голодающих детях в Африке, а проблема для Украины гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Ранее стало известно, сколько Украина тратит на охрану окружающей среды. Так, во Всемирный день охраны окружающей среды в Госстате показали статику расходов Украины в сфере экологии.

Как сообщалось, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько изменилась ситуация с экологией Украины в связи с коронакризисом. Какие правильные (неправильные) решения принимаются в этом направлении, что надо еще сделать – и почему не делается.


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Источник: https://www.facebook.com/DronariumUkraine/
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