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ФОТОФАКТ: в Киеве оригинально борются с неправильной парковкой

В Киеве на дорогах появились оригинальные надписи для водителей – «героев парковки»

сегодня, 18:00
Автор:

Таисия Ерохина
ФОТОФАКТ: в Киеве оригинально борются с неправильной парковкой

В Киеве разрисовали дороги предупреждениями для водителей, нарушающих правила парковки. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

Так, оригинальные напоминания для водителей на дорогах столицы оставила Патрульная полиция Украины. Оранжевые надписи с текстом "Место для любителей штрафов" должны, считают в полиции, призвать водителей соблюдать ПДД и правильно парковаться. Всего на дорогах Киева появилось 65 "приветов от полицейских" в местах, где чаще всего нарушают правила парковки. Однако, добавили в МВД, планируют разместить более 100 таких дорожных надписей.

Отметим, что проблема с нарушением правил парковки актуальна: с начала года полицейские вынесли около 40 000 постановлений за данное нарушение водителям транспортных средств.

Как сообщалось ранее, эксперты для "Комментариев" оценили эмоциональное обращение президента Владимира Зеленского к дальнобойщикам-"засранцам", а также рассказали об актуальности проблемы перегруза на дорогах.


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