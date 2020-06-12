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ФОТОФАКТ: СБУ подготовила «подарок» ко Дню России

СБУ передала необычный «привет» возле российских посольств к государственному празднику, который отмечают сегодня в РФ

сегодня, 14:08 comments710
Автор:

Таисия Ерохина
ФОТОФАКТ: СБУ подготовила «подарок» ко Дню России

Служба безопасности Украины украсила здания российских посольств в нескольких городах страны, приурочив этот жест ко Дню Российской Федерации, который в соседнем государстве отмечается сегодня, 12 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, где и размещена соответствующая фотография "подарков".

Так, билл-борды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины появились возле российского посольства в Киеве и консульства в Одессе и Львове. Тогда как в Харькове нарисовали красивый патриотический мурал.

"Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ"", - прокомментировали свой троллинг в СБУ.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов пояснил, есть ли в Украине секретные тюрьмы СБУ и откуда расходится информация о якобы их существовании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указы о смене руководства в Службе внешней разведки Украины. Так, место главы ведомства занял Валерий Кондратюк - 50-летний офицер спецслужб, генерал-лейтенант с опытом работы в Администрации президента времен Петра Порошенко.


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Источник: https://t.me/SBUkr/1050
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