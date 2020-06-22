Фото Медведчука на обложке "Нового времени" говорит о победе политика, - Губриенко

Своеобразной победой назвали эксперты появление руководителя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на обложке свежего номера журнала "Новое время". Это последний номер издания, который вышел в печатном виде, написала в Facebook медиа-менеджер Елена Скидан.

Скидан обратила внимание, что "Новое время" не оспаривает тот факт, что Виктор Медведчук серьезно укрепил свои позиции в политике. А последний номер с Медведчуком на обложке - это и есть итог многолетней борьбы грантовых СМИ с политиком. При этом подпись к фото гласит - "Тот, что восстал с ада".

"Поэтому зафиксируем: факт того, что Медведчук именно "восстал", не оспаривается. От слова совсем. Рога, хвосты и прочую любимую изданием атрибутику предусмотрительно подтёрли. Замечательный итог долгого и бесславного пыхтения по теме", - резюмировала Скидан.

С медиа-менеджером согласен журналист Роман Губриенко. По его мнению, такая обложка свидетельствует о том, что Медведчук серьезно потеснил позиции "соросят" в украинской политике.

"Похоже на последний довод истерички, оставшейся без поддержки "папика", - язвительно написал он, намекая на финансирование со стороны структур Джорджа Сороса.

"Восставший из ада "наращивает мускулы", а "соросятам" урезают паёк. Видать, серьезно Медведчук поджимает обитателей местного "колониального офиса", - поделился своими выводами журналист.

По мнению политолога Светланы Кушнир, последний номер журнала с Медведчуком на обложке выглядит так, будто "Новое время" выбросило белый флаг перед политиком.

"Вот Трамп шел к своему политическому триумфу много десятков лет. Про его это желание и упрямое следование к цели даже в мультсериалах шутили. Но по итогу - Трамп стал президентом. Любой из политиков, кто реально решил этим заниматься, знает, что упорство в движении к цели - самое главное качество. Также как и способность переживать неудачи, предательство и переформатирование команды. Главное - не останавливаться, а двигаться дальше", - написала она.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что какие проблемы в украинском обществе Виктор Медведчук считает сейчас ключевыми.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!