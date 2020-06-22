kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9448.86

ETH/USD

235.72

LTC/USD

43.62

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Фото Медведчука на обложке "Нового времени" говорит о победе политика, - Губриенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Фото Медведчука на обложке "Нового времени" говорит о победе политика, - Губриенко

Фото руководителя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука опубликовали на обложке последнего печатного номера журнала "Новое время"

сегодня, 14:00
Автор:

Комментарии
Фото Медведчука на обложке "Нового времени" говорит о победе политика, - Губриенко

Своеобразной победой назвали эксперты появление руководителя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на обложке свежего номера журнала "Новое время". Это последний номер издания, который вышел в печатном виде, написала в Facebook медиа-менеджер Елена Скидан. 

Скидан обратила внимание, что "Новое время" не оспаривает тот факт, что Виктор Медведчук серьезно укрепил свои позиции в политике. А последний номер с Медведчуком на обложке - это и есть итог многолетней борьбы грантовых СМИ с политиком. При этом подпись к фото гласит - "Тот, что восстал с ада". 

"Поэтому зафиксируем: факт того, что Медведчук именно "восстал", не оспаривается. От слова совсем. Рога, хвосты и прочую любимую изданием атрибутику предусмотрительно подтёрли. Замечательный итог долгого и бесславного пыхтения по теме", - резюмировала Скидан. 

С медиа-менеджером согласен журналист Роман Губриенко. По его мнению, такая обложка свидетельствует о том, что Медведчук серьезно потеснил позиции "соросят" в украинской политике. 

"Похоже на последний довод истерички, оставшейся без поддержки "папика", - язвительно написал он, намекая на финансирование со стороны структур Джорджа Сороса. 

"Восставший из ада "наращивает мускулы", а "соросятам" урезают паёк. Видать, серьезно Медведчук поджимает обитателей местного "колониального офиса", - поделился своими выводами журналист. 

По мнению политолога Светланы Кушнир, последний номер журнала с Медведчуком на обложке выглядит так, будто "Новое время" выбросило белый флаг перед политиком. 

"Вот Трамп шел к своему политическому триумфу много десятков лет. Про его это желание и упрямое следование к цели даже в мультсериалах шутили. Но по итогу - Трамп стал президентом. Любой из политиков, кто реально решил этим заниматься, знает, что упорство в движении к цели - самое главное качество. Также как и способность переживать неудачи, предательство и переформатирование команды. Главное - не останавливаться, а двигаться дальше", - написала она. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что какие проблемы в украинском обществе Виктор Медведчук считает сейчас ключевыми. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3111760808846493&set=a.913098975379365&type=3&theater
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!