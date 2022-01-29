Фирмы Курпетко могут иметь отношение к поставкам уголя с "ДНР"

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Козлова Альбіна
Фирмы бизнесмена Александра Курпетко, работавшего у олигарха Рината Ахметова, занимаются поставками угля. Ключевыми игроками на рынке тепловой генерации Украины, на которую приходится до 30% производимой энергии, являются три компании: ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и Эдуарда Бондаренко и государственная "Центрэнерго". Об этом пишет Vesti юа.
Добыча угля, фото из открытых источников
Для стабильного прохождение отопительного сезона ПАО "Центрэнерго" необходимо 3,5 млн тонн угля. Как заявлял в начале сезона член дирекции Владимир Галущак, 2 млн тонн должны поставить госшахты, а остальное придется импортировать. Для этого летом прошлого года заключили контракты на импорт угля из Польши и США через международного трейдера Trafigura. Сумма этих контрактов составила 1,5 млрд гривен. Услугами трейдера пользуется и ДТЭК, которому требуется импортировать около 1 млн тонн угля.
Первая партия угля в 75 тыс. тонн, которую купили у трейдера в США, по данным журналистов, была разделена между государственным предприятием и компанией Рината Ахметова. Закупки продолжаются, суда с углем идут в Украину регулярно.
Помимо угля, между ДТЭК, "Центрэнерго" и Trafigura существует еще одно связующее звено — Александр Курпетко, ранее руководивший закупками угля для “Метинвест Холдинг” Ахметова. До этого он отвечал за это в объединении "Донецксталь", а ныне является представителем Trafigura в Украине. Курпетко еще в 2019 году параллельно с основной работой основал фирму Azurit DWC-LLC, которая также занимается трейдингом на угольном рынке. Компанию зарегистрировали в Дубае ОАЭ, в "свободной зоне".
Как утверждают авторы статьи, есть еще три фирмы, которые также занимаются трейдингом угля.
К следующей ООО якобы тоже имеет отношение Коваленко. Директор и основатель — другие люди, как и в предыдущем случае. Но, как говорится в тексте, Terracone Sp. z o.o. поставляет из Польши уголь украинским ООО со сходными названиями. Об этом свидетельствует выдержка из реестра.
По состоянию на 27 декабря 2021 года основателями Terracone Sp. z o.o. значились три человека: Сергей Кисель, Анастасия Каранович и Диана Курпетко, супруга Александра Курпетко. В 2021 году она зарегистрировалась в качестве предпринимателя.
Как утверждают Вести, часть этого угля для "Центрэнерго" поставляли фирмы, которые якобы связаны с Курпетко. У него, по информации журналистов, тесные отношения с ответственным за закупки угля в компании ДТЭК Шавлоховым Зауром, посредником между "Центрэнерго" и трейдером Trafigura.
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