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Финляндия и Швеция впервые подняли истребители навстречу российской группе: чем все закончилось

F/A-18 и Gripen идентифицировали Ту-134 и истребители МиГ-31 и Су-30 над Балтикой. Совместная миссия стала сигналом усиления обороны северного фланга НАТО

25 сентября 2026, 14:05
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Кравцев Сергей

Финляндия и Швеция впервые провели совместную миссию по идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве Балтийского моря. Операция состоялась 24 сентября в рамках службы быстрого реагирования двух стран, сообщили Воздушные силы Финляндии.

Финляндия и Швеция впервые подняли истребители навстречу российской группе: чем все закончилось

Истребители. Фото: из открытых источников

По данным финской стороны, российская группа выполняла полет над Финским заливом. В ее составе находился транспортный самолет Ту-134, а также неустановленное количество истребителей МиГ-31 и Су-30. Для идентификации российских самолетов в воздух поднялись финские F/A-18 Hornet и шведские JAS 39 Gripen.

Военные подчеркивают, что речь шла о полете в международном воздушном пространстве. Таким образом, сам факт нахождения российских самолетов в этом районе не означал нарушения воздушных границ Финляндии или Швеции.

Однако операция стала важным практическим результатом углубления военного сотрудничества двух стран. В августе Хельсинки и Стокгольм договорились расширять взаимодействие в сфере противовоздушной обороны, в том числе проводить совместные миссии и обеспечивать возможность работы самолетов быстрого реагирования с авиабаз друг друга.

"Усиленное сотрудничество позволяет проводить совместные миссии по идентификации и позволяет истребителям, находящимся в состоянии быстрого реагирования, действовать с авиабаз друг друга", — заявил заместитель начальника штаба командования ВВС Финляндии Веса Мянтиля.

Для двух стран особое значение имеет безопасность северного региона Европы. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО их взаимодействие стало частью более широкой системы обороны северного и восточного флангов Альянса.

Совместное дежурство позволяет быстрее реагировать на потенциальные угрозы и одновременно отрабатывать взаимодействие летчиков двух стран в реальной обстановке. Финские и шведские ВВС продолжают совершенствовать такую модель сотрудничества на фоне сохраняющейся напряженности в Балтийском регионе.

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