«Ежегодно на ликвидацию последствий уходит 500-800 млн грн, а в этом – больше миллиарда»: Зеленский о наводнениях

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет больше миллиарда гривен, - заявил Зеленский. - Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек".

В частности, гарант сказал о необходимости укрепление берегов Днестра и Тисы. А также глава государства считает, что надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта – это позволит не терять ежегодно людей и деньги.

Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов просто исчезли с лица земли.

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