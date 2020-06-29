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Евросоюз принял окончательное решение по «крымским санкциям» против России

В Совете Евросоюза решили, будут ли продлевать экономические санкции против России

сегодня, 22:04
Автор:

Таисия Ерохина
Евросоюз принял окончательное решение по «крымским санкциям» против России

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма еще на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении Совета Европы на официальном сайте.

Так, ЕС окончательно решил продлить так называемые "крымские санкции" до 31 января 2021 года. Свое решение в Совете объяснили тем, что полная реализация Минских соглашений так и не достигнута.

Отметим, что такие ограничительные меры были первоначально введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

В частности, санкции ограничивают доступ к финансовым рынкам ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Кроме того, запрещен прямой или косвенный импорт, экспорт или передача всей военной техники. Также есть запрет на товары двойного назначения, используемые в военных целях в России. Еще санкции ограничивают доступ РФ к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче нефти.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к Евросоюзу с просьбой повысить давление на Россию на фоне запланированного референдума.


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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/29/russia-council-renews-economic-sanctions-over-ukrainian-crisis-for-six-more-months/
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