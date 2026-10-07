Европа подготовила наиболее унизительное решение по Украине: эксперт ошеломил жестким заявлением



















Украина не должна соглашаться с форматом евроинтеграции, который будет предусматривать постоянные ограничения для ее экономики и аграрного экспорта. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, дискуссия по поводу условий будущего членства Украины в ЕС уже показывает, что отдельные европейские страны опасаются конкуренции с украинскими производителями.

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Эксперт отмечает, что Украина не должна оставаться в промежуточном статусе между ЕС и "серой зоной". В то же время, возможность постепенного приближения к европейским структурам может быть полезна, если она не станет заменой полноправному членству.

"Мы не можем сейчас быть в роли какой-то серой зоны. Серая зона — это провокация для России идти войной. Поэтому очень хорошо, что Владимир Зеленский четко сказал: "Нет, нас такой статус не устраивает". Путь к членству в Европейском Союзе для нас определен, и он должен оставаться основным", — отметил Рейтерович.

Отдельным вопросом остается доступ украинской продукции на рынок ЕС. По словам политолога, попытки установить для Украины длительные ограничения из-за опасений европейских фермеров могут противоречить принципам равноправного членства.

"Меня беспокоит, как некоторые европейские коллеги боятся Украины в Европейском Союзе. Когда звучат предложения ограничить возможности Украины в сельском хозяйстве из-за опасений Польши, Франции или Италии за своих фермеров, это выглядит как дискриминация. Так не должно быть", — подчеркнул эксперт.

Рейтерович считает, что Киев должен настаивать на четких правилах и не соглашаться на "урезанное" членство. Переходные механизмы возможны, однако они должны иметь определенные сроки и цель.



Портал "Комментарии" уже писал , что Всемирный банк ухудшил оценку перспектив украинской экономики на ближайшие годы. В частности, прогноз роста ВВП Украины в 2027 году снижен с 4% до 1,5%. Одной из главных причин такого пересмотра стало предположение, что активные боевые действия могут продолжаться в течение всего следующего года.