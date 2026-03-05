logo

Есть всего три дня: украинским АЗС выдвинули ультиматум из-за хаоса с горючим
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть всего три дня: украинским АЗС выдвинули ультиматум из-за хаоса с горючим

В последние дни в Украине отмечается постепенный рост стоимости горючего на АЗС

5 марта 2026, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал операторам рынка горючего три дня на то, чтобы предоставить объяснения по поводу стремительного повышения цен на бензин, дизель и сжиженный газ. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Есть всего три дня: украинским АЗС выдвинули ультиматум из-за хаоса с горючим

Фото: из открытых источников

По его словам, требование касается всех компаний, реализующих светлые нефтепродукты. Цель — получить официальную информацию о факторах, которые повлияли на рост цен, в том числе популярный среди населения сжиженный газ.

"Срок предоставлен всем участникам рынка, чтобы понять реальные причины удорожания горючего", — подчеркнул Кириленко.

После получения пояснений комитет планирует провести анализ рынка и проверить, были ли основания резкого повышения стоимости нефтепродуктов. Такие действия АМКУ направлены на обеспечение прозрачности рынка и защиту интересов потребителей.

В Украине наблюдается постепенный рост цен на заправках, который продолжается уже несколько дней подряд. Бензин А-95 стоит от 67,90 до 74,89 грн за литр, а А-100 – от 77,90 до 81,29 грн. Дизельное горючее продается по цене 67,90–76,69 грн за литр. Такие показатели свидетельствуют о рекордных значениях топлива, которые в последнее время отмечаются в стране. Стоимость нефти резко повышается из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива, что привело к росту цен на топливо на украинских АЗС до 70–81 грн за литр.

