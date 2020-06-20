Если Медведчук купит каналы Пинчука, мир на Донбассе станет ближе, – Теплицкий

Олигарх Виктор Пинчук действительно продает свои телеканалы. Журналист Андрей Теплицкий на своей странице в Facebook написал, что бизнесмен решился на продажу газового бизнеса (Geo Alliance), а также на переговоры по продаже медиахолдинга StarLightMedia из-за больших долгов.



Журналист пишет, что в СМИ давно ходит информация, что Виктор Пинчук хочет продать свой медиахолдинг совладельцу "Альфа-групп" Михаилу Фридману. Но российский олигарх отказался их покупать, так как Пинчук выставил цену гораздо большую, чем готов заплатить Фридман.

По словам Теплицкого, после того, как Михаил Фридман отказался покупать телеканалы Пинчука, появилась информация, что его медиахолдингом заинтересовался Виктор Медведчук.

Теплицкий полагает, что есть "за" и "против" такой покупки. С одной стороны, по его мнению, основная часть контента в эфире телеканалов носит развлекательный характер, и вкладывать деньги – мало смысла. С другой стороны, имеет смысл получить контроль над повесткой рейтинговых новостных выпусков (Факти, Вiкна-новини) и ток-шоу (Свобода слова), рассчитанных не на узкую аудиторию, а на массового зрителя.

Кроме того, журналист считает, что значительную роль сейчас играет приближение местных выборов, и возможность влияния на мнение людей с телеэкранов является очень важным фактором.

Теплицкий прогнозирует, что если сделка состоится, то Медведчук сможет контролировать половину информационного пространства Украины. В то же время он надеется, что сделка откроет дорогу к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, блогер Сергей Розенбаум полагает, что Виктор Медведчук - единственная фигура, у кого есть деньги на покупку телеканалов Виктора Пинчука. Однако политик не заинтересован в этом.

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