Если бы Порошенко не заигрывал с Путиным и не торговал с Россией, не было бы большой войны, - Стецькив

Российскую агрессию можно было остановить еще в Крыму, если бы украинские власти во главе с Порошенко в 2014-15 годах сразу дали отпор Путину. Однако политик вместо этого решил заигрывать с Кремлем и торговать с РФ через Виктора Медведчука. Об этом заявил бывший народный депутат и соратник пятого президента Тарас Стецькив.

Петр Порошенко

"Главная, базовая и самая большая ошибка Порошенко заключалась в том, что, став президентом Украины, он не принял вызов войны, который бросил Украине Путин. Он был алчным бизнесменом. И не мыслил интересами страны", — сказал Стецькив.

По его словам, вместо открытого отпора россии Порошенко пытался заигрывать с Путиным.

"Петр Алексеевич думал договариваться с ним утешительно через Медведчука. Типа: жму руку, обнимаю. Мы же слышали все это, правда?", — заявил бывший нардеп.

Стецькив считает, что после нападения российской армии украинские власти должны были ввести военное положение и провести частичную или полную мобилизацию. По его мнению, если бы такое решение было принято сначала исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, а затем Порошенко, российскую агрессию можно было бы остановить еще в Крыму.

"Не было бы ни Донбасса, ни тем более всеобщего вторжения. Если бы Путин получил по зубам сразу и жестко, ничего бы не было, он бы дал заднюю. Где бы это застряло посреди Крыма, в районе перевала Ай-Петри или еще где-нибудь", — сказал Стецькив.

Он также исключил утверждение, что Минские договоренности дали Украине время подготовиться к большой войне.

"Революционный потенциал Майдана был бездарно угрожен. Его поразил Порошенко, пойдя на первые Минские договоренности, затем на вторые Минские договоренности. И в результате мы получили вялотекущий процесс, который нам войну не остановил, а лишь дал возможность Путину подготовиться к широкомасштабному вторжению, потому что верил, что он возьмет Украину "голыми руками". Он исходил из того, как мы себя, как власть вела в 14-м, в 15-м, в 16-м, так он подумал, что так же будет и в 22-м", — сказал Стецькив

Бывший нардеп также заявил, что при президентстве Порошенко продолжалась торговля с оккупированными территориями, а сам он вместе с Медведчуком устанавливал контроль над нефтепроводами. В то же время, предприятия Порошенко продолжали работать в России.

Главной разницей между Порошенко и Владимиром Зеленским Стецькив назвал решения, принятые ими после начала российского вторжения. Зеленский в феврале 2022 года решил остаться в Украине и сопротивляться.

"Порошенко такое решение не принял. Вот где разница", — подытожил Стецькив.