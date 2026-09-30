Если бы Порошенко не заигрывал с Путиным и не торговал с Россией, не было бы большой войны, - Стецькив

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Недилько Ксения
Российскую агрессию можно было остановить еще в Крыму, если бы украинские власти во главе с Порошенко в 2014-15 годах сразу дали отпор Путину. Однако политик вместо этого решил заигрывать с Кремлем и торговать с РФ через Виктора Медведчука. Об этом заявил бывший народный депутат и соратник пятого президента Тарас Стецькив.
Петр Порошенко
По его словам, вместо открытого отпора россии Порошенко пытался заигрывать с Путиным.
Стецькив считает, что после нападения российской армии украинские власти должны были ввести военное положение и провести частичную или полную мобилизацию. По его мнению, если бы такое решение было принято сначала исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, а затем Порошенко, российскую агрессию можно было бы остановить еще в Крыму.
Он также исключил утверждение, что Минские договоренности дали Украине время подготовиться к большой войне.
Бывший нардеп также заявил, что при президентстве Порошенко продолжалась торговля с оккупированными территориями, а сам он вместе с Медведчуком устанавливал контроль над нефтепроводами. В то же время, предприятия Порошенко продолжали работать в России.
Главной разницей между Порошенко и Владимиром Зеленским Стецькив назвал решения, принятые ими после начала российского вторжения. Зеленский в феврале 2022 года решил остаться в Украине и сопротивляться.