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Эскимо больше не будет: производитель мороженного решил изменить название, чтобы не обижать эскимосов

Производитель мороженого Eskimo Pie изменит фирменное название и упаковку продукта, на фоне массовых беспокойств касательно расовой несправедливости

сегодня, 16:06
Автор:

Татьяна Веремеева
Эскимо больше не будет: производитель мороженного решил изменить название, чтобы не обижать эскимосов

Компания Dreyer's Grand Ice Cream, владелец бренда мороженного Eskimo Pie, заявила, что давно пересматривает концепцию выпуска своего мороженого. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы поддерживаем идею о расовом равенстве, и признаем, что термин "эскимо" является унизительным", – говорится в заявлении Элизабелл Маркес, главы отдела маркетинга Dreyer's Grand.

В компании решили избавиться от названия "эскимо" из-за его созвучности с понятием "эскимос".

Dreyer's Grand - американская дочерняя компания Froneri, совместного предприятия Nestle и британского R&R Ice Cream. R&R принадлежит компании Pai Partners.

Nestle, крупнейший в мире производитель упакованных продуктов питания, согласился продать свой американский бизнес по производству мороженого, включая Eskimo Pie, компании Dreyer's Grand в декабре 2019 года.

Eskimo Pie – это покрытое шоколадом ванильное мороженое на палочке.

Ранее "Комментарии" писали, что мороженое – главное летнее лакомство, которое любят и дети, и взрослые. В магазинах сейчас можно выбрать десятки наименований и видов этого продукта, но самое вкусное мороженое – приготовленное своими руками. Сделать это в домашних условиях несложно, если следовать рецепту.


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Источник: https://uk.reuters.com/article/us-dreyers-eskimopie/acknowledging-derogatory-term-eskimo-pie-owner-says-to-change-ice-creams-name-idUKKBN23Q346
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