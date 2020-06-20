Эскимо больше не будет: производитель мороженного решил изменить название, чтобы не обижать эскимосов

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Татьяна Веремеева
Компания Dreyer's Grand Ice Cream, владелец бренда мороженного Eskimo Pie, заявила,
что давно пересматривает концепцию выпуска своего мороженого. Об этом сообщило агентство
Reuters.
"Мы поддерживаем идею о расовом равенстве, и признаем, что термин "эскимо" является
унизительным", – говорится в заявлении Элизабелл Маркес, главы отдела
маркетинга Dreyer's Grand.
В компании решили избавиться от названия "эскимо" из-за его созвучности с
понятием "эскимос".
Dreyer's Grand - американская дочерняя компания Froneri, совместного
предприятия Nestle и британского R&R Ice Cream. R&R принадлежит
компании Pai Partners.
Nestle, крупнейший в мире производитель упакованных продуктов питания,
согласился продать свой американский бизнес по производству мороженого, включая
Eskimo Pie, компании Dreyer's Grand в декабре 2019 года.
Eskimo Pie – это покрытое шоколадом ванильное мороженое на палочке.
Ранее "Комментарии" писали, что мороженое – главное летнее лакомство,
которое любят и дети, и взрослые. В магазинах сейчас можно выбрать десятки
наименований и видов этого продукта, но самое вкусное мороженое –
приготовленное своими руками. Сделать
это в домашних условиях несложно, если следовать рецепту.
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