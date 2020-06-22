Еще одна страна готова открыть курорты для иностранных туристов

Объединенные Арабские Эмираты решили открыть для туристов отели и пляжи Дубая. Полноценный курортный сезон стартует здесь уже 7 июля. Об этом сообщили в Верховном комитете по управлению кризисами, - пишет издание russianemirates.com.

Пока в Дубае готовы принимать туристов абсолютно из любых стран. Однако требований к ним будет немало, и они будут одинаковыми для всех.

Прежде всего, туристам придется соблюдать все ограничения, установленные авиакомпаниями, которые будут совершать рейсы в ОАЭ. Среди прочего, это измерение температуры в аэропорту и обязательная защитная маска. Без нее на борт пускать пассажиров не будут.

И все же главные требования к туристам будут предъявлять уже в аэропорту Эмиратов. Пассажиры обязаны будут заполнить "Декларацию здоровья" и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Также каждый должен будет заранее оформить медицинскую страховку и предоставить результаты теста на коронавирус. Результат, конечно же, должен быть отрицательным, а сделать анализ необходимо не раньше, чем за 4 дня до вылета. Впрочем, если результата теста у туриста не будет, то сделать платный тест можно прямо в аэропорту. Однако, там же придется ждать результатов. Если они окажутся положительными, путешественника отправят на 14 дней в специальный государственный обсерватор. Но платить за пребувание там придется самому туристу.

Летать за границу уже с завтрашнего дня разрешили и гражданам ОАЭ. Отправится они могут во все страны, куда разрешен въезд. При этом, возвратившись домой, путешественники обязаны будут сделать тест на коронавирус. Выходить из дома им будет запрещено, пока не получат отрицательный результат. Если же тот будет положительным, люди останутся в самоизоляции еще на 14 дней.

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