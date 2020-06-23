Еще один регион Украины ужесточает карантин

Волынская область решила усилить карантин в регионе. Количество новых случаев коронавируса превышает допустимую норму на несколько процентов. Из-за этого региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила временно вернуть те ограничения, которые сняли ранее. Об этом говорится на сайте областной администрации.

По состоянию на вечер понедельника, 22 июня, в области было 1852 инфицированных коронавирусом. Лишь 548 из них выздоровели. В последнее время новых случаев COVID-19 стало добавляться по несколько десятков в день.

"Волынская область - в числе тех, кто к ослаблению карантина не готов. Здесь слишком высокий показатель заболеваемости. Коэффициент выявления случаев инфицирования достигает 21,16 процентов, и это в то время, когда рекомендовано максимум 11 процентов. Показатель динамики роста заболеваемости сейчас находится на уровне 23,5 процента (рекомендованный показатель - максимум 10 процентов)", - сообщили в пресс-службе Волынской ОГА.

Таким образом уже с вечера понедельника в Волынской области запрещено:

- работать заведениям общественного питания, ТРЦ, отелям и хостелам, финтес-центрам, спортзалам и учреждениям культуры;

- перевозить пассажиров за пределы области;

- проводить различные мероприятия, если участие в них принимают более 10 человек:

- работать детским садикам и другим дошкольным заведениям.

Самыми пораженными коронавирусом, по данным ОГА, остаются Ратновский и Камень-Каширский районы. Там обещают ввести дополнительные ограничения, чтобы не допустить распространение инфекции далее.

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