Энергетики срочно обратились к потребителям из-за ночной атаки России: что произошло

В результате ночной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов в нескольких регионах Украины были повреждены энергетические объекты, что повлекло за собой локальные отключения электроснабжения. Об этом информируют пресс-службы Министерства энергетики и компании " Укрэнерго".

Фото: из открытых источников

Энергетики сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, и часть потребителей уже удалось подключить к сети. Специалисты прилагают максимум усилий для быстрого устранения повреждений и возврата оборудования в рабочее состояние.

По данным на 9:30 утра 28 августа, потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,1% по сравнению с тем же временем предыдущего дня. Это связано с ясной погодой, которая способствует более эффективной работе домашних солнечных электростанций и соответственно уменьшает потребность в электричестве из централизованной сети.

В прошлый день, 27 августа, пиковое потребление электроэнергии зафиксировали вечером, и оно было на уровне максимума предыдущего дня, 26 августа.

Министерство энергетики призывает граждан переносить использование мощных электроприборов на часы наибольшей солнечной активности с 10:00 до 17:00 для оптимизации нагрузки на энергосистему.

В то же время плановые ограничения электроснабжения для потребителей пока не предусмотрены.

