Египет с 1 июля примет туристов из Украины: открыты продажи туров

В июле украинцы смогут отправиться на отдых в Египет: в стране откроют гостиницы, которые получили Safe Hygiene Certificate. Об этом говорится на странице туристической компании Join Up.

Так, сообщается о старте продаж пакетных туров в Египет с вылетом начиная с 1 июля. Речь идет о египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Отмечается, что возобновят работу только отели с необходимыми сертификатами: Safe Hygiene Certificate подтверждает соблюдение обновленных протоколов безопасности во время пандемии коронавируса.

Кроме того, Египет решил привлечь иностранцев к путешествиям и отменил оплату за туристические визы до 31 октября. Это касается и путешественников из Украины, прибывающих прямыми чартерными рейсами.

Для въезда туристам понадобится обычный полис медицинского страхования, а вот ПЦР-тестирование делать не обязательно. Также известно, что в случае заболевания Covid-19 в Египте путешественнику компенсируют расходы на лечение. Поэтому, выздоровев, человеку надо будет оплатить только за трансфер и обратный билет.

Добавим, что по данным Министерства здравоохранения, Египет входит в "зеленую" зону. То есть, после возвращения украинцам не обязательно проходить обсервацию или самоизоляцию.

Напомним, египетские отели, которые принимают отдыхающих из-за рубежа, должны быть заполнены не более, чем на 75%.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, с какими государствами Украина возобновила авиасообщение .

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