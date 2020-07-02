Доставка лекарств почтой: какие медикаменты чаще всего заказывают украинцы

Язык
BTC/USD
9261.50
ETH/USD
230.48
LTC/USD
41.78
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
В Украине дистанционная доставка лекарств набирает популярность: ежедневно оформляется более 1000 заказов из всех регионов страны. В начале карантина показатель был вдвое меньше – 500. Об этом речь идет на правительственном портале.
В частности, за последние три месяца украинцы заказали почти 55 тысяч посылок с медикаментами через новый сервис "Укрпочты", который был запущен в начале карантина.
Самыми популярными медикаментами для доставки через "Укрпочту" стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечение поджелудочной железы и астмы (по данным сервиса Liki24.com).
Отмечается, что большинство лекарств доставили в сельскую местность – почти 70% из общего числа заказанных медпрепаратов.
Добавим, что не все медицинские препараты можно заказать по почте: исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также являются сильнодействующими ядовитыми лекарственными средствами.
Напомним, в Украине будут продавать лекарства с QR-кодами: зачем это нужно и как будет работать.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине добавили новое лекарство в протокол лечения коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости