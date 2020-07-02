Доставка лекарств почтой: какие медикаменты чаще всего заказывают украинцы

В Украине дистанционная доставка лекарств набирает популярность: ежедневно оформляется более 1000 заказов из всех регионов страны. В начале карантина показатель был вдвое меньше – 500. Об этом речь идет на правительственном портале.

В частности, за последние три месяца украинцы заказали почти 55 тысяч посылок с медикаментами через новый сервис "Укрпочты", который был запущен в начале карантина.

Самыми популярными медикаментами для доставки через "Укрпочту" стали сердечно-сосудистые, успокаивающие, обезболивающие, а также препараты для лечение поджелудочной железы и астмы (по данным сервиса Liki24.com).

Отмечается, что большинство лекарств доставили в сельскую местность – почти 70% из общего числа заказанных медпрепаратов.

Добавим, что не все медицинские препараты можно заказать по почте: исключение составляют лекарства, требующие особых условий хранения или включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также являются сильнодействующими ядовитыми лекарственными средствами.

Напомним, в Украине будут продавать лекарства с QR-кодами: зачем это нужно и как будет работать.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине добавили новое лекарство в протокол лечения коронавируса.

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