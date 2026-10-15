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«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ

Эффект "домино" для бизнеса Шухнина: известного предпринимателя разоблачили в шантаже, на очереди правоохранители

15 октября 2026, 14:25
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Недилько Ксения

Правоохранительные органы расследуют дело в отношении владельца торговой марки "Домино" Антона Шухнина, который в корпоративном конфликте с основательницей The Yard Яной Рудковской предположительно мог прибегнуть к незаконным методам, якобы используя против предпринимателя шантаж и угрозы. Об этом передают "Українські новини" .

«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ

Антон Шухнин. Фото из открытых источников

Как объясняет издание, женщина уже долгое время сталкивается с давлением со стороны Антона Шухнина. Параллельно против нее развернули информационную кампанию, которая подразумевает давление лично на предпринимательницу и ставит целью навредить деловой репутации.

"Никаких уголовных дел против Рудковской пока нет", — объясняют журналисты.

Ранее Рудковская заявляла, что у компании есть чеки и документы, подтверждающие, что они официально перечислили задаток Антону Шухнину, а все платежи проводились открыто и могут быть подтверждены документально.

Ниже СМИ приводят фотокопии документов о проведении официальных платежей, подтверждающих перечисление средств Антону Шухнину.

«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ - фото 2

Платежный документ, предоставленный Яной Рудковской

«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ - фото 2

Подтверждение перечисления средств Антону Шухнину

Согласно информации журналистов, после проверки средств Шухнин якобы получил официальный отказ от дальнейшего сотрудничества. В The Yard тогда решили не заключать с ним договор из-за несогласия с его методами ведения бизнеса.

Издание напоминает, что ранее уже появлялась информация о конфликтных ситуациях Шухнина с арендодателями и арендаторами.

"Сам Шухнин неоднократно рассказывал о большом количестве судебных процессов и утверждал, что выигрывал их. Если сегодня подобные заявления используют для давления или запугивания, чтобы получить помещение на Липках, то это уже переходит в криминальную плоскость", — пишут журналисты.

Шухнин, вероятно, долгое время ведет против Яны Рудковской и The Yard целенаправленную кампанию по дискредитации.

Об угрозе собственной безопасности предпринимательница говорила и раньше. После ряда публикаций и заявлений Шухнина она заявляла, что начала опасаться за свою жизнь.

Издание напоминает, что конфликт между сторонами начался из-за аренды коммерческого помещения. По версии The Yard, Шухнин был заинтересован именно в этой локации из-за потока целевой аудитории и давно работающего магазина-конкурента.

Рудковская утверждала, что после отказа в сотрудничестве Шухнин пытался добиться другого решения. Сначала, по ее словам, он обращался через общих знакомых. Впоследствии начались давление и угрозы. В The Yard заявляли, что компанию таким образом пытались вовлечь в корпоративное противостояние между двумя магазинами.

Вероятно, одной из целей последней медиа атаки был дом в Дубае, который сейчас строит Рудковская. На видео показывали якобы не начатое строительство, в которое вложились инвесторы, однако так и не дождались жилья. Однако реально здание, как утверждают источники, находится в активной стадии строительства и будет сдано в эксплуатацию во втором квартале 2027 года.

«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ - фото 2

Дом в Дубае, который сейчас строит Яна Рудковская.

"У Рудковской есть своя работа, свои проекты и конкретные дела, сейчас она сфокусирована на строительстве дома в Дубае, однако кто-то, мы знаем кто, пытается запугать инвесторов и убедить, будто дом не строится. Человек тратит средства на медиаатаки и размещение новостей о благотворительности и помощи людям. Настоящие благотворители делают это не ради статей, фотографий или красивых заголовков, а ради самих людей, их жизни и безопасности", — отмечает издание.



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