«Домино» под прицелом закона: владельца известной ТМ Шухнина заподозрили в шантаже — СМИ

Правоохранительные органы расследуют дело в отношении владельца торговой марки "Домино" Антона Шухнина, который в корпоративном конфликте с основательницей The Yard Яной Рудковской предположительно мог прибегнуть к незаконным методам, якобы используя против предпринимателя шантаж и угрозы. Об этом передают "Українські новини" .

Антон Шухнин. Фото из открытых источников

Как объясняет издание, женщина уже долгое время сталкивается с давлением со стороны Антона Шухнина. Параллельно против нее развернули информационную кампанию, которая подразумевает давление лично на предпринимательницу и ставит целью навредить деловой репутации.

"Никаких уголовных дел против Рудковской пока нет", — объясняют журналисты.

Ранее Рудковская заявляла, что у компании есть чеки и документы, подтверждающие, что они официально перечислили задаток Антону Шухнину, а все платежи проводились открыто и могут быть подтверждены документально.

Ниже СМИ приводят фотокопии документов о проведении официальных платежей, подтверждающих перечисление средств Антону Шухнину.

Платежный документ, предоставленный Яной Рудковской

Подтверждение перечисления средств Антону Шухнину

Согласно информации журналистов, после проверки средств Шухнин якобы получил официальный отказ от дальнейшего сотрудничества. В The Yard тогда решили не заключать с ним договор из-за несогласия с его методами ведения бизнеса.

Издание напоминает, что ранее уже появлялась информация о конфликтных ситуациях Шухнина с арендодателями и арендаторами.

"Сам Шухнин неоднократно рассказывал о большом количестве судебных процессов и утверждал, что выигрывал их. Если сегодня подобные заявления используют для давления или запугивания, чтобы получить помещение на Липках, то это уже переходит в криминальную плоскость", — пишут журналисты .

Шухнин, вероятно, долгое время ведет против Яны Рудковской и The Yard целенаправленную кампанию по дискредитации.

Об угрозе собственной безопасности предпринимательница говорила и раньше. После ряда публикаций и заявлений Шухнина она заявляла, что начала опасаться за свою жизнь.

Издание напоминает, что конфликт между сторонами начался из-за аренды коммерческого помещения. По версии The Yard, Шухнин был заинтересован именно в этой локации из-за потока целевой аудитории и давно работающего магазина-конкурента.

Рудковская утверждала, что после отказа в сотрудничестве Шухнин пытался добиться другого решения. Сначала, по ее словам, он обращался через общих знакомых. Впоследствии начались давление и угрозы. В The Yard заявляли, что компанию таким образом пытались вовлечь в корпоративное противостояние между двумя магазинами.

Вероятно, одной из целей последней медиа атаки был дом в Дубае, который сейчас строит Рудковская. На видео показывали якобы не начатое строительство, в которое вложились инвесторы, однако так и не дождались жилья. Однако реально здание, как утверждают источники, находится в активной стадии строительства и будет сдано в эксплуатацию во втором квартале 2027 года.

Дом в Дубае, который сейчас строит Яна Рудковская.

"У Рудковской есть своя работа, свои проекты и конкретные дела, сейчас она сфокусирована на строительстве дома в Дубае, однако кто-то, мы знаем кто, пытается запугать инвесторов и убедить, будто дом не строится. Человек тратит средства на медиаатаки и размещение новостей о благотворительности и помощи людям. Настоящие благотворители делают это не ради статей, фотографий или красивых заголовков, а ради самих людей, их жизни и безопасности", — отмечает издание.