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Доигрались: карантин в Киеве могут вернуть, не соблюдаются правила

В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличивается, власть заговорила о вероятности усиления карантина

сегодня, 13:19
Автор:

Таисия Ерохина
Доигрались: карантин в Киеве могут вернуть, не соблюдаются правила

Карантин в Киеве могут усилить, если число заболевших COVID-19  за неделю на 100 000 человек достигнет 24 (сейчас – 16). Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, в случае превышения показателя в столице возобновят ряд ограничений. В частности, для мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.

Мэр заявил, что многие жители не следуют даже элементарным правилам – ношению масок и соблюдении социальной дистанции, поэтому призвал правоохранителей ужесточить контроль за соблюдением карантина.

Отметим, что в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 1 132 жителя.

Напомним, больных коронавирусом в Украине становится тем больше, чем сильнее смягчают карантин в стране. Так, за минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 16 пациентов. Победили инфекцию - 426 украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, информация о том, что кондиционер способствует передаче коронавируса – это миф или правда.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yyq2ahtV4A8
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