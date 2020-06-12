Доигрались: карантин в Киеве могут вернуть, не соблюдаются правила

Карантин в Киеве могут усилить, если число заболевших COVID-19 за неделю на 100 000 человек достигнет 24 (сейчас – 16). Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, в случае превышения показателя в столице возобновят ряд ограничений. В частности, для мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.

Мэр заявил, что многие жители не следуют даже элементарным правилам – ношению масок и соблюдении социальной дистанции, поэтому призвал правоохранителей ужесточить контроль за соблюдением карантина.

Отметим, что в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 1 132 жителя.

Напомним, больных коронавирусом в Украине становится тем больше, чем сильнее смягчают карантин в стране. Так, за минувшие стуки от коронавируса в Украине скончались еще 16 пациентов. Победили инфекцию - 426 украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, информация о том, что кондиционер способствует передаче коронавируса – это миф или правда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!