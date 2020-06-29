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Добавилась Харьковщина: какие области не готовы к ослаблению карантина

В Минздраве сообщили, что Киев и 12 регионов в Украине не могут ослаблять карантин

сегодня, 17:39
Автор:

Таисия Ерохина
Добавилась Харьковщина: какие области не готовы к ослаблению карантина

В Украине 12 областей и Киев не готовы смягчить карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий, обнародованные Министерством здравоохранения.

Так, неутешительная эпидситуация наблюдается в Киеве и в таких областях: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская. Всюду есть несоответствие тем или другим критериям – загруженность коек, охват тестированием, процент выявления новых инфицированных и динамика заболеваемости.

В частности, в Харьковской области процент выявления инфицированных коронавирусом составляет 11,32 (норма – <11%). Динамика заболеваемости – 14,73% (норма – <10%).

Напомним, на совещании у президента Владимира Зеленского обсудили, какие дополнительные меры контроля должны вводить в регионах из-за коронавирусной эпидемии в Украине.

Ранее сообщалось, что осенью большинство школ перейдут на дистанционную форму работы. Такое заявление сделал глава СНБО Украины.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/pokazniki-dlja-poslablennja-protiepidemichnih-zahodiv-stanom-na-29062020
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