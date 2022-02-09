Для строительства «Моста Ахметова» в Киеве «Метинвест» поставит 300 тонн металла

Для нового киевского моста "Волна", который соединит набережную и остров Оболонский, меткомбинат "Азовсталь", входящий в группу "Метинвест", отгрузит 300 тонн металла. Об этом сообщает РБК-Украина.

"В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста "Волна", который будет располагаться на туристическом маршруте "Набережная — парк "Наталка" — о. Оболонский", также будет использована сталь "Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства "Азовстали",- сказано в публикации.

"Азовсталь" сообщает, что мост "Волна" планируют завершить в этом году.

"Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года", — говорится в заявлении.

"Метинвест" вдвое увеличил выплату налогов. Несмотря на то, что 2021-й был тяжелым для многих отраслей, некоторым компаниям удалось нарастить прибыль и, соответственно, существенно пополнить украинскую казну. В частности, в компании "Метинвест" заявили, что увеличили уплату налогов более чем вдвое – до 52 млрд. грн. В общем, "Метинвест" сейчас является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Как утверждает экономист Борис Кушнирук, их доля в уплаченном налоге по Украине составляет около 5%. Увеличение прибыли компании играет важную роль и для украинской экономики. Ведь у "Метинвеста" есть возможность не только платить больше налогов, но и обеспечивать рабочие места.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что

Новый мост "Волна" в Киеве (фото из открытых источников)

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