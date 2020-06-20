kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.06.2020

BTC/USD

9251.35

ETH/USD

227.90

LTC/USD

42.78

НБУ 20.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события День отца в Украине: что это за праздник и когда отмечают
commentss НОВОСТИ Все новости

День отца в Украине: что это за праздник и когда отмечают

День отца Украина будет праздновать во второй раз, эта дата – лишний повод поздравить папу и поблагодарить за подаренную жизнь

сегодня, 18:29
Автор:

Таисия Ерохина
День отца в Украине: что это за праздник и когда отмечают

Завтра, 21 июня, в Украине будут чествовать всех, кто горд называться отцом. День пап в нашей стране этом году будут праздновать во второй раз.

Праздник отцов в странах Европы и Америки отмечают очень давно, а вот в Украине подобная дата официально появилась в 2019 году. Тогда Кабинет министров одобрил указ президента "О Дне отца", который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Инициативу о создании такого праздника для украинцев предложили общественные организации.

В День отца принято поздравлять всех пап: маленькие дети готовят подарки своими руками, рассказывают праздничные стихи, взрослые – тоже устраивают сюрпризы, или же у них просто появляется лишний повод увидеться с близким человеком. Лучше всего праздничный выходной в День отца провести всей семьей. В некоторых странах есть интересная традиция: в День отца на одежде носят розы. При этом, красные означают, что отец жив, а белые – в память о покойном родителе.

Отметим, что, как и в нашей стране, в третье воскресенье июня отмечают День отца в Аргентине, Великобритании, Канаде, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Турции, Швейцарии, Японии и Южной Африке.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в Украине появился новый профессиональный праздник.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!