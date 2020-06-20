День отца в Украине: что это за праздник и когда отмечают

Завтра, 21 июня, в Украине будут чествовать всех, кто горд называться отцом. День пап в нашей стране этом году будут праздновать во второй раз.

Праздник отцов в странах Европы и Америки отмечают очень давно, а вот в Украине подобная дата официально появилась в 2019 году. Тогда Кабинет министров одобрил указ президента "О Дне отца", который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Инициативу о создании такого праздника для украинцев предложили общественные организации.

В День отца принято поздравлять всех пап: маленькие дети готовят подарки своими руками, рассказывают праздничные стихи, взрослые – тоже устраивают сюрпризы, или же у них просто появляется лишний повод увидеться с близким человеком. Лучше всего праздничный выходной в День отца провести всей семьей. В некоторых странах есть интересная традиция: в День отца на одежде носят розы. При этом, красные означают, что отец жив, а белые – в память о покойном родителе.

Отметим, что, как и в нашей стране, в третье воскресенье июня отмечают День отца в Аргентине, Великобритании, Канаде, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Турции, Швейцарии, Японии и Южной Африке.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в Украине появился новый профессиональный праздник.

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