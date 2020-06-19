kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9328.83

ETH/USD

229.06

LTC/USD

43.24

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Дело Гандзюк: что случилось с главным подозреваемым
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Гандзюк: что случилось с главным подозреваемым

Главу Херсонской ОДА Владислава Мангера следствие считает заказчиком и организатором нападения на херсонскую активистку Катю Гандзюк

сегодня, 08:00
Автор:

Виолетта Комаровская
Дело Гандзюк: что случилось с главным подозреваемым

Главного подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера - арестовали на полтора месяца. В СИЗО руководитель Херсонской ОДА пробудет, по меньшей мере, до 28 июля. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева в ночь на пятницу. 

Меру пресечения Владиславу Мангеру не могли выбрать в течение трех дней. Еще 16 июня правоохранители ворвались в Херсонский кардиодиспансер и принудительно увезли оттуда подозреваемого. В реанимацию, по словам адвокатов, Мангер попал с сердечным приступом. Однако вскоре киевские врачи подтвердили, что принимать участие в судебном заседании он может. 

Несколько раз заседание переносили из-за ходатайств адвокатов. В частности, те дважды пытались поменять судью. Решение по избранию меры пресечения судьи смогли огласить только сегодня ночью. Как и просили прокуроры, Мангера взяли под арест. Адвокаты такое решение комментировать не стали. Сразу же после заседания они ушли через черный ход суда. Напомним, что сам Владислав Мангер себя виновным не считает. А накануне заявил, что все доказательства против него, которые предъявляют прокуроры, - сфальсифицированы.  

К слову, права на залог суд Мангеру не предоставил. Так что выйти из СИЗО он может только, если адвокаты смогут оспорить решение Печерского суда в апелляционной инстанции. 

Напомним, главу Херсонской ОДА подозревают в том, что заказал нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Летом 2018-го ее облили серной кислотой около ее же дома. Три месяца Катю пытались спасти медики столичного ожогового центра. Однако в ноябре 2018-го Гандзюк умерла. Люди, которые непосредственно совершили на нее нападение, уже наказаны. Они находятся за решеткой. Еще один подозреваемый - Алексей Левин - который, к слову, также виновным себя не считает, с Украины сбежал. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, куда суд отправил фигуранта еще одного резонансного дела - Сергея Стерненко. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/711561239645529
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!