Дело Гандзюк: что случилось с главным подозреваемым

Главного подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера - арестовали на полтора месяца. В СИЗО руководитель Херсонской ОДА пробудет, по меньшей мере, до 28 июля. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева в ночь на пятницу.

Меру пресечения Владиславу Мангеру не могли выбрать в течение трех дней. Еще 16 июня правоохранители ворвались в Херсонский кардиодиспансер и принудительно увезли оттуда подозреваемого. В реанимацию, по словам адвокатов, Мангер попал с сердечным приступом. Однако вскоре киевские врачи подтвердили, что принимать участие в судебном заседании он может.

Несколько раз заседание переносили из-за ходатайств адвокатов. В частности, те дважды пытались поменять судью. Решение по избранию меры пресечения судьи смогли огласить только сегодня ночью. Как и просили прокуроры, Мангера взяли под арест. Адвокаты такое решение комментировать не стали. Сразу же после заседания они ушли через черный ход суда. Напомним, что сам Владислав Мангер себя виновным не считает. А накануне заявил, что все доказательства против него, которые предъявляют прокуроры, - сфальсифицированы.

К слову, права на залог суд Мангеру не предоставил. Так что выйти из СИЗО он может только, если адвокаты смогут оспорить решение Печерского суда в апелляционной инстанции.

Напомним, главу Херсонской ОДА подозревают в том, что заказал нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Летом 2018-го ее облили серной кислотой около ее же дома. Три месяца Катю пытались спасти медики столичного ожогового центра. Однако в ноябре 2018-го Гандзюк умерла. Люди, которые непосредственно совершили на нее нападение, уже наказаны. Они находятся за решеткой. Еще один подозреваемый - Алексей Левин - который, к слову, также виновным себя не считает, с Украины сбежал.

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