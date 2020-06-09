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Деятельность американских биолабораторий может быть опасной для Европы

На конференции, посвященной деятельности биолабораторий США в Европе, приняли резолюцию с призывом сделать прозрачной их работу

сегодня, 16:28
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Деятельность американских биолабораторий может быть опасной для Европы

Учитывая высокую мобильность населения в Европе, биологическая угроза хотя бы в одной из европейских стран является угрозой всем остальным государствам континента и поэтому должна быть объектом пристального внимания профильных международных структур. Такое итоговое мнение озвучили участники онлайн-конференции, посвященной проблеме деятельности бактериологических лабораторий США на территории Украины, Грузии и других европейских стран, передает "Ридус".

Сообщается, что в обсуждении участвовали экс-нардепы Верховной Рады Украины Владимир Олейник и Алексей Журавко, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер, руководитель "Европейского центра геополитического анализа" Матеуш Пискорский, сербский журналист Миодраг Миликич и доцент университета Хельсински Йохан Бекман.

В частности, Бекман сообщил, что в Финляндии еще в 2017 году приняли закон, легализовавший пребывание секретных объектов НАТО в стране, невзирая на ее нейтральный статус. Причем конкретное содержание деятельности таких "гибридных центров" до сих пор тайна для финской общественности, а у их сотрудников – дипломатический иммунитет.

По итогам онлайн-конференции была принята резолюция с призывом сделать прозрачной работу американских лабораторий в Европе. Резолюцию направят в ООН и европейские международные организации, отвечающие за контроль распространения вирусов и биологического оружия.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины. 

В свою очередь "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленно опечатать американские биолаборатории в Украине.


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Источник: https://www.ridus.ru/news/329194
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