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Даже в «Новом времени» вынуждены признать, что позиции Медведчука укрепляются, – Михаил Шпир

По мнению политтехнолога Михаила Шпира, собственники «Нового времени» меняют свою общественно-политическую позицию

сегодня, 10:01
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Даже в «Новом времени» вынуждены признать, что позиции Медведчука укрепляются, – Михаил Шпир

Печатная версия журнала "Новое время" прекращает существование. Политтехнолог Михаил Шпир обратил внимание на то, что на обложке последнего номера появился глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политтехнолога, даже "соросята" из журнала "Новое время" вынуждены признать, что позиции Виктора Медведчука укрепляются. А это значит, что Украина получает надежду на возвращение к нормальной жизни - без войны, без кабалы перед МВФ, без псевдопатриотов и "идиотов на самокатах" в правительстве.

Михаил Шпир полагает, что закрытие печатной версии журнала "НВ" означает, что его собственники не получают ожидаемого результата и издание им больше не нужно.

Напомним, что согласно доступной статистике, давление на СМИ и журналистов в период карантина возросло. И нам было интересно, как этот тренд ощущают на себе сами представители медиарынка. Как оказалось, карантин на отношение журналистов к собственным правам повлиял мало, хотя количество нарушений их прав действительно выросло.


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