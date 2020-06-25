Даже в «Новом времени» вынуждены признать, что позиции Медведчука укрепляются, – Михаил Шпир

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Печатная версия
журнала "Новое время" прекращает существование. Политтехнолог Михаил Шпир
обратил внимание на то, что на обложке последнего номера появился глава
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
По словам
политтехнолога, даже "соросята" из журнала "Новое время" вынуждены признать,
что позиции Виктора Медведчука укрепляются. А это значит, что Украина получает
надежду на возвращение к нормальной жизни - без войны, без кабалы
перед МВФ, без псевдопатриотов и "идиотов на самокатах" в правительстве.
Михаил Шпир
полагает, что закрытие печатной версии журнала "НВ" означает, что его
собственники не получают ожидаемого результата и издание им больше не нужно.
Напомним, что согласно
доступной статистике, давление
на СМИ и журналистов в период карантина возросло. И нам было интересно, как
этот тренд ощущают на себе сами представители медиарынка. Как оказалось,
карантин на отношение журналистов к собственным правам повлиял мало, хотя
количество нарушений их прав действительно выросло.
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