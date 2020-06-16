Число дьявола: как коронавирус поражает Украину

Коронавирус поражает Украину с прежней силой. За сутки количество инфицированных выросло на 666 человек. Все они накануне получили позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вместе с тем, тех, кто излечился от коронавируса, нынче вдвое меньше. За сутки их число выросло на 275 человек. Теперь тех, кто победил болезнь в Украине в целом 14 528 человек. А вот общее число заболевших достигло числа 32 476.

Среди самых пораженных регионов остаются все те же Черновицкая и Львовская область, а также Киев. Еще ни разу с начала вспышки не менялся лидер антирейтинга. Не произошло этого и сегодня. На первом месте по общему количеству инфицированных снова Черновицкая область. За сутки там заболели еще 54 человека, а общее количество пациентов с COVID-19 выросло до 4013 человек.

В регионах нынче ситуация такова:

Черновицкая область - 4013 случаев;

г. Киев - 3985 случаев;

Львовская область - 3072 случая;

Ровенская область - 2473 случая;

Киевская область - 2049 случаев;

Ивано-Франковская область - 1809 случаев;

Закарпатская область - 1726 случаев;

Харьковская - 1595 случаев;

Волынская область - 1499 случаев;



Тернопольская - 1483 случая;

Винницкая область - 1455 случаев;

Одесская область - 1133 случая;

Житомирская область - 1101 случай;



Днепропетровская область - 1004 случая;

Кировоградская область - 590 случаев;

Черкасская область - 562 случая;



Хмельницкая - 560 случаев;

Запорожская область - 531 случай;

Черниговская область - 427 случаев;

Донецкая область - 338 случаев;



Николаевская область - 321 случай;

Полтавская область - 279 случаев;

Сумская область - 228 случаев;



Херсонская область - 183 случая;

Луганская область - 60 случаев;





За сутки коронавирус унес жизни еще 11-ти украинцев. Таким образом число жертв достигло 912 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что из-за коронавируса в июне в Украине может не состояться ВНО. Но это совсем не означает, что его отменят вовсе.

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