Число дьявола: как коронавирус поражает Украину

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Виолетта Комаровская
Коронавирус поражает Украину с прежней силой. За сутки количество инфицированных выросло на 666 человек. Все они накануне получили позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вместе с тем, тех, кто излечился от коронавируса, нынче вдвое меньше. За сутки их число выросло на 275 человек. Теперь тех, кто победил болезнь в Украине в целом 14 528 человек. А вот общее число заболевших достигло числа 32 476.
Среди самых пораженных регионов остаются все те же Черновицкая и Львовская область, а также Киев. Еще ни разу с начала вспышки не менялся лидер антирейтинга. Не произошло этого и сегодня. На первом месте по общему количеству инфицированных снова Черновицкая область. За сутки там заболели еще 54 человека, а общее количество пациентов с COVID-19 выросло до 4013 человек.
В регионах нынче ситуация такова:
Черновицкая область - 4013 случаев;
г. Киев - 3985 случаев;
Львовская область - 3072 случая;
Ровенская область - 2473 случая;
Киевская область - 2049 случаев;
Ивано-Франковская область - 1809 случаев;
Закарпатская область - 1726 случаев;
Харьковская - 1595 случаев;
Волынская область - 1499 случаев;
Тернопольская - 1483 случая;
Винницкая область - 1455 случаев;
Одесская область - 1133 случая;
Житомирская область - 1101 случай;
Днепропетровская область - 1004 случая;
Кировоградская область - 590 случаев;
Черкасская область - 562 случая;
Хмельницкая - 560 случаев;
Запорожская область - 531 случай;
Черниговская область - 427 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Николаевская область - 321 случай;
Полтавская область - 279 случаев;
Сумская область - 228 случаев;
Херсонская область - 183 случая;
Луганская область - 60 случаев;
За сутки коронавирус унес жизни еще 11-ти украинцев. Таким образом число жертв достигло 912 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что из-за коронавируса в июне в Украине может не состояться ВНО. Но это совсем не означает, что его отменят вовсе.
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