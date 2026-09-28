Будущее баскетбола начинается с молодежи: уверены в фармацевтической корпорации «Здоровье» и БК «Харьковские Соколы»

Корпорация "Здоровье" уже несколько лет является партнером "Харьковских Соколов" и поддерживает развитие баскетбола в Харькове, участие команды во всеукраинских соревнованиях и популяризацию здорового образа жизни. Отдельное направление этой работы – создание возможностей для молодых спортсменов.

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Показательным стал нынешний сезон. В июле сразу двое игроков "Харьковских Соколов" – Артем Романица и Никита Змиевский – в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами Европы U-20. Главный тренер харьковского клуба Дмитрий Забирченко также возглавлял украинскую молодежную сборную.

А уже в начале сентября "Соколы" объявили о подписании Егора Сушкина — одного из ведущих игроков Суперлиги и чемпиона Европы U-20. Именно так смотрится путь от молодежной сборной до профессионального контракта.

В то же время, клуб работает над тем, чтобы такая возможность была доступна для большего количества юных харьковчан. В конце июля был проведен отбор в команду "Соколы — ХНУПС", которая будет выступать в Первой лиге. Для них новый сезон станет переходом от юношеского к взрослому баскетболу. Молодые игроки получают возможность тренироваться, соревноваться на профессиональном уровне и развивать карьеру без родного города.

Кроме того, "Харьковские Соколы" проводят открытые тренировки и мастер-классы для юных спортсменов. Такие встречи дают молодежи не только новые баскетбольные навыки. Они позволяют увидеть реальный путь от детской секции к профессиональной команде через регулярные тренировки, дисциплину, командную работу и постоянное развитие.

Сегодня "Харьковские Соколы" готовятся к новому сезону Суперлиги 2026/2027. Команда уже успела одержать победу на "Кубке Луцка" — товарищеском турнире, который стал частью подготовки к чемпионату. В настоящее время "Соколы" продолжают подготовку на товарищеском турнире в Николаеве.

Параллельно свой сезон готовится начать и молодежная команда Соколы — ХНУПС. Рядом существуют два уровня развития — профессиональная команда, представляющая Харьков в Суперлиге, и команда Первой лиги, позволяющая молодым баскетболистам сделать следующий шаг в спортивной карьере.

Именно такая преемственность и формирует спортивное будущее города. Профессиональный клуб становится не только участником чемпионатов, но и средой, в которой молодые спортсмены могут видеть перспективу, получать опыт и постепенно переходить на новый уровень.

— Мы рады приобщиться к формированию нового поколения спортсменов и популяризации этого зрелищного спорта. В результате баскетбол остается для молодежи не просто увлечением, а возможностью развиваться, ставить перед собой цели и представлять Харьков на всеукраинском и международном уровнях, убежден основатель ООО "Корпорация Здоровье" Александр Доровский.